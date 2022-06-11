500 مشارك في «تحدي دبي للجري الثلجي»

دبي (الاتحاد)

شارك أكثر من 500 متسابق من مختلف الجنسيات والأعمار بالجري لمسافتي 3 و5 كيلومترات وسط الثلوج في درجة حرارة تبلغ 4 تحت الصفر، في أجواء رائعة واستمتعوا بتجربة لن تنسى من خلال المشاركة في منافسات النسخة الثالثة من «سباق دبي للجري الثلجي» الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي وشركة «ماجد الفطيم» سنوياً في قاعة «سكي دبي» الثلجية في مول الإمارات.

وحضر منافسات السباق سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، ومحمد العتري نائب رئيس مشاريع الثلج العالمية في شركة «ماجد الفطيم» للترفيه والتسلية والسينما.

وفاز فليكس مات بالمركز الأول في سباق 5 كيلومترات «رجال» بعد إنهائه السباق في زمن 32:36 دقيقة، تلاه سي بيبر في المركز الثاني بزمن 34:27 دقيقة، وحل دجوفاك نجوما كريس في المركز الثالث بزمن 39:02 دقيقة، وفي سباق 5 كيلومترات سيدات فازت آن وانجوهي بالمركز الأول بزمن 38:35 دقيقة، تلتها لوز باريوس في المركز الثاني بزمن 42:04 دقيقة، وحلت جابريلا فاتو في المركز الثالث بزمن 43:03 دقيقة.

وفي سباق 3 كيلومترات فاز عبدالعالي بوعزاوي بالمركز الأول في فئة الرجال بعد إنهائه السباق في زمن 18:25 دقيقة، تلاه ريتش زيلينسكي في المركز الثاني بزمن 20:45 دقيقة، وحل حميد المعلى في المركز الثالث بزمن 20:47 دقيقة، وفي فئة السيدات فازت جاكي ليبينبيرغ بالمركز الأول بزمن 28:36 دقيقة، تلتها أولغا بيلوكالوفا في المركز الثاني بزمن 29:27 دقيقة، وحلت مريم أخرس في المركز الثالث بزمن 31:41 دقيقة.

وامتد السباق لمسافتي 3 كيلومترات، و5 كيلومترات، حيث ركض المتسابقون في مسار طوله كيلومتر على منحدر تزلج مرتفع عبر الجزء العلوي من قاعة سكي دبي الثلجية والعودة إلى أسفل مرة أخرى ثم يتم تكرار الحلقات حتى تكتمل المسافة.

وشهد السباق منافسات قوية بين المتسابقين من كافة فئات المجتمع ومن مختلف الجنسيات من داخل وخارج الدولة من عمر 16 عاماً فما فوق، حيث خاض الجميع تجربة رائعة بالمشاركة في هذا السباق الفريد الذي يساهم في تعزيز السياحة الرياضية في دبي من خلال توفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لممارسة رياضة الجري على الثلج في وقت الصيف، وهو الأمر الذي يعد فرصة للمشاركة من المقيمين والزوار للاستمتاع بالأجواء الثلجية الرائعة التي تصل درجة الحرارة فيها إلى أقل من 4 درجات تحت الصفر في وقت الصيف، مما يشجع على جذب المزيد من السائحين إلى دبي.

وتعد الرياضات الجليدية من الرياضات الأساسية في الأجندة السنوية لمجلس دبي الرياضي، حيث يحرص المجلس على التعاون مع مختلف الجهات لتنظيم المزيد من هذه الأحداث لمختلف الجنسيات وكذلك لأصحاب الهمم، إضافة إلى جهود نشرها بين أبناء الوطن، كما يحرص على تعزيز التنوع في الفعاليات الرياضية من أجل توفير الفرصة لجميع فئات المجتمع من كافة الجنسيات التي تعيش في دبي لممارسة الرياضة التي يفضلونها، ويولي المجلس اهتماماً كبيراً بالرياضات الثلجية، حيث ينظم المجلس بالتعاون مع شركة «ماجد الفطيم» العديد من الفعاليات والمسابقات الثلجية على مدار العام.