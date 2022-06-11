نهائي «NBA» يعود إلى نقطة الصفر بفضل كوري

بوسطن (أ ف ب)

سجّل الموزّع الخارق ستيفن كوري 43 نقطة وقاد فريقه جولدن ستايت ووريرز، إلى انتزاع فوز ثمين من أرض بوسطن سلتيكس 107-97، فعادله 2-2 وعادت له أفضلية الأرض في نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وكان جولدن ستايت بحاجة للفوز في ملعب "تي دي جاردن" لتجنب التأخر 1-3 في سلسلة النهائي، التي قد تمتد سبع مباريات، فقدّم كوري أحد أفضل مستوياته في مسيرته الزاخرة ليعزّز آمال فريقه بإحراز اللقب مرّة سابعة في تاريخه.

وكانت الشكوك تحوم حول مشاركة موزّع اللعب، بعد تعرّضه لضربة على قدمه خلال خسارة المباراة الثالثة الأربعاء.

لكن اللاعب البالغ 34 عاماً أزال كل الشكوك حول قدرته في حمل فريقه على أكتافه، فعوّض الخسارة المبكرة على أرضه في هذه السلسلة وعادت أفضلية الأرضية لمصلحته إذ يستضيف المباراة الخامسة الإثنين في سان فرانسيسكو.

وأنهى أفضل لاعب مرتين في الدوري المباراة برصيد 43 نقطة و10 متابعات و4 تمريرات حاسمة، في ليلة عانى فيها جولدن ستايت هجومياً أمام تشكيلة بوسطن الصلبة.

وأضاف كلاي تومسون 18 نقطة للفائز والكندي أندرو ويجنز 17 نقطة و16 متابعة والبديل جوردان بول 14 نقطة. ولدى الخاسر، سجل النجمان جايسون تايتوم وجايلن براون 23 و21 نقطة توالياً وأضاف ماركوس سمارت 18 والبديل ديريك وايت 16.

قال كوري بعد الفوز: افتخر بهذه لمجموعة، دار حديث طويل في الساعات الـ48 الأخيرة حيال إمكانية عودتنا في هذه السلسلة.

تابع "هذا جنوني لأني أشعر بإمكانية تقديمنا مستوى أفضل. لكن أن نفوز خارج ملعبنا ونستعيد أفضلية الأرض هو شيئ كبير لهذه المجموعة. كنا هنا ست مرات، نمتلك خبرة كبيرة للبقاء متماسكين وواثقين بأنفسنا.

أردف كوري المتوج باللقب ثلاث مرات مع فريقه أعوام 2015 و2017 و2018 والوصيف في 2016 و2019 "أشكر فريقي لأننا لعبنا بقوة بدنية وقساوة الليلة. كنا مدركين أهمية المباراة. ستكون الرحلة لخمس ساعات ونصف جيدة بعد مباراة الليلة".

جواتخذ ستيف كير مدرب ووريرز قراراً غريباً بإزاحة المخضرم درايموند جرين من أرض المعركة في الربع الأخير، قبل إعادته في الوقت الحاسم. عانى جرين مجدداً هجومياً، مكتفياً بتسجيل نقطتين مع 9 متابعات و8 تمريرات حاسمة و4 سرقات.

وبرغم تعثر جرين هجومياً، عوّض كوري بثلاثياته القاتلة (7 من 14 محاولة).

وعن أداء كوري، قال مدرّبه كير: رائع بكل بساطة.. القوة البدنية كانت حاضرة. كما تعلمون بوسطن يملك أقوى دفاع في الدوري.

تابع: برغم كل هذا الضغط في كل كرة، حافظ ستيف على رباطة جأشه وبقي قادراً في الدفاع . أعتقد أنها أكبر قوة بدنية أظهرها في مسيرته، وهي تسمح له بالقيام بما شاهدناه الليلة.

وتقدّم بوسطن 94-90 قبل خمس دقائق على نهاية الوقت، قبل سلة سهلة من ويجنز وثلاثية من المخضرم تومسون أعادتا التقدم لووريرز 95-94.

وسّع كوري الفارق إلى 97-94، قبل أن يطعن المضيف بثلاثية مدمّرة منحت فريقه التقدم 100-94.

قلّص آل هورفورد الفارق لبوسطن بثلاثية من الزاوية، لكن سلة كيفن لوني أعادت فارق النقاط الخمس لووريرز. استقطب كوري بذكاء الأخطاء في اللحظات الأخيرة، ليمنح فريقه فوزاً بالغ الأهمية أعاده إلى صراع اللقب.

واعتبر تومسون أن أداء كوري الجمعة: "هو الأفضل ربما" في كامل مسيرته.

قال تومسون العائد هذا الموسم من إصابة رهيبة والذي يشكّل مع كوري الثنائي الضارب "سبلاش براذرذ": هو من اللاعبين الأكثر مقاومة الذين لعبت معهم. بصرف النظر كيف يدافع الخصم أمامه. يستمر بالقيام بما يجيد.