محمد بن لادن يشارك في «الأوروبية» للدراجات النارية

رضا سليم (دبي)

يشارك الدراج الصغير محمد عبدالعزيز بن لادن في الجولة الرابعة لبطولة ياماها الأوروبية للدراجات النارية في إيطاليا، والتي تقام على مدار يومين هذا الأسبوع.

ويعد ابن لادن أحد المواهب التي خرجت من مشروع «ميني جي بي» للدراجات النارية، والذي تم تأسيسه بدعم من مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، ويضم عدداً كبيراً من الدراجين الذين يأملون في تحقيق طموحات الوصول للعالمية.

وتأتي مشاركة الدراج الهاوي محمد بن لادن (14 عاماً) في البطولة، بعدما نجح في التأهل ليكون أصغر لاعب يمثل الإمارات بعد حصوله على فرصة ذهبية للمشاركة مع أبطال العالم في حلبة ميزانو الإيطالية.

ويؤكد أنس المطوع مالك ومدير شركة «ميني جي بي» أن مشاركة محمد بن لادن في البطولة الأوروبية يفتح باب الأمل لمزيد من المواهب الإماراتية في الوصول لهذا المستوى خاصة أن بداية تعلم سباقات الدراجات النارية يبدأ من عمر 10 سنوت وهو نفس ما نهدف إليه من تأسيس جيل محترف من الصغار وتأهيلهم للمشاركة في السباقات العالمية ورفع علم الدولة خارجياً.

وحول بداية المشروع قال: «الفكرة جاءت بدافع عشق رياضة الدراجات النارية ومتابعتها عالميا في كل السباقات وكنت أتابع الدراجين المحترفين كيف يعيش وكيف يتدرب ولا يتوقف عن التدريبات نهائيا وبعد انتهاء الموسم يتدرب على دراجات ميني جي بي من هنا بدأت الفكرة أن الدراجات النارية تبدأ من الميني جي بي وطبقت هذا الأمر على نفسي حيث بدأت في التدريبات وتحركت من مستوى الهواة إلى مستويات أفضل.

وأضاف: هدفنا أن يتواجد بطل إماراتي في المحفل العالمي لذلك قمنا بتأسيس المشروع الذي جاء بدعم مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب منذ ما يقرب من العامين وبات لنا مقر وحلبات للتدريب وطبقنا احتياطات السلامة وبدأنا في استقطاب اللاعبين الهواة لتدريبهم على دراجات «ميني جي بي» كما قمنا باستقطاب هواة ومحترفي الدراجات النارية للتدريب وكان التركيز على صغار السن».

وتابع: «لا يوجد لدينا جيل يلعب في دراجات نارية ميني جي بي وبالفعل بدأنا من المبتدئين وبعضهم لم يسبق له قيادة دراجة نارية وانضم إلينا عدد كبير من الصغار والكبار والهواة والمحترفين وبالممارسة تحسن الوضع خاصة مع تغيير الحلبات والأهم تطبيق التكنيك في حلبات مختلفة».

وأشار إلى أن البداية كانت صعبة للغاية ومن الصعب أن تدخل بدراجة في حلبة «القوكارت» وبذلنا جهداً كبيراً لإقناعهم من خلال الفيديوهات وكانت الموافقة بمثابة البداية الحقيقية، وكانت دافع لنا لتنظيم أول بطولة ولجأنا إلى دعوة المحترفين الأجانب وقمنا باستغلال عدم تدريب المحترفين في أوروبا خلال فصل الشتاء وفتحنا أمامهم الباب للقدوم إلى الإمارات والتدريب مع الهواة وشارك معنا عدد من الأشقاء القطريين.

ونوه المطوع إلى أن الشركة نجحت في تنظيم عدد من البطولات والسباقات على مستوى الشرق الأوسط العام الماضي، وكانت أول بطولة هي بطولة الإمارات للميني جي بي، والتي جرت في 5 حلبات مختلفة داخل الدولة وشارك فيها عدد من الدراجين المحترفين الأجانب والخليجيين بجانب الهواة ونهدف من الدمج بين مشاركة جميع المستويات في رفع مستوى الهواة واكتساب خبرة المحترفين والأجانب.