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الرياضي
«النواخذة» يفاضل بين 3 مهاجمين
«النواخذة» يفاضل بين 3 مهاجمين
11 يونيو 2022 11:00

فيصل النقبي (الفجيرة)
تفاضل إدارة نادي دبا الفجيرة بين ثلاثة مهاجمين من جنسيات عربية وأفريقية، وذلك من أجل التعاقد مع أحدهم لقيادة هجوم «النواخذة» في الموسم الجديد.
ولم تعلن الإدارة حتى الآن عن أي تعاقد على صعيد اللاعبين الأجانب، سوى الحسن باسيرو، الذي تم الإعلان عنه في آخر شهر مايو السابق، وتركزت جهود الإدارة خلال الفترة الماضية على تجديد عقود اللاعبين المواطنين المهمين بالفريق.
ومن المؤكد استمرار المدافع روجر من بين اللاعبين الأجانب، بعد أن أثبت جدارته باللعب مع الفريق للموسم القادم، كما تفاوض الإدارة عدداً من اللاعبين المواطنين، وذلك من أجل التعاقد معهم لدعم الصفوف.

دبا الفجيرة
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