الريال يبحث عن «بديل» بنزيمة!

أنور إبراهيم (القاهرة)

اتسعت دائرة النقاش داخل ريال مدريد حول احتمالات التعاقد مع مهاجم بمواصفات «سوبر» ليكون بديلاً للفرنسي الهداف كريم بنزيمة في أية ظروف طارئة، ثم «خليفة» له عندما تحين لحظة اعتزاله.

ولأن سوق الانتقالات الصيفية لم تبدأ رسمياً بعد، فإن الشيء الذي يعني «الملكي» في المقام الأول هو اختيار مهاجم يلبي طموحات الفريق، وليس مجرد أي رأس حربة، ولابد أن يحظى بقبول جماهير «سانتياجو برنابيو»، وفلورنتينو بيريز رئيس النادي، للتغطية على إخفاقه في صفقة الفرنسي كيليان مبابي الذي انتهى به المطاف في ناديه الحالي باريس سان جيرمان، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الإنتقال للريال، وهو الفشل الذي ترتب عليه فشل آخر فيما يتعلق بإمكانية ضم النرويجي الشاب إيرلينج هالاند الذي أخذ طريقه إلى مانشستر سيتي.

وذكرت صحيفة «ماركا» أن مماطلة مبابي كانت سبباً في عدم الاهتمام بما فيه الكفاية بصفقة هالاند، ولكن السؤال المطروح في الساحة حالياً هو: هل هناك في السوق مهاجم يصلح لكي يكون «رأس الحربة القادم» في الريال أو «خليفة» بنزيمة؟

الإجابة جاءت على لسان الصحيفة التي تحدثت عن إمكانية أن يقوم البرازيلي جابرييل خيسوس بهذا الدور بنجاح، في حالة موافقة السيتي على بيعه، إذ أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي معجب بهذا النجم البرازيلي ويأمل في ضمه للفريق. وهناك أيضاً رأس الحربة الأوروجواياني داروين نونيز «22 عاماً» مهاجم بنفيكا البرتغالي، ولكن هذا الأخير إقترب كثيراً من التوقيع لليفربول الإنجليزي.

والخيار الأفضل في تصور الصحيفة هو الانتظار على اعتبار أن الأندية ستبدأ مرحلة استعدادات ما قبل الموسم الجديد، ووقتها يمكن لإدارة الريال إلقاء نظرة على السوق والتفكير في استعارة مهاجم، أو التعاقد مع رأس حربة بعقد قصير الأجل.

ويتوقع النادي «الملكي» أن يستمر قائده وهدافه كريم بنزيمة في اللعب لعامين آخرين على الأقل على أعلى مستوى إحترافي، مع التسليم الكامل بأنه لن يكون من السهل عليه على الإطلاق الحفاظ على نفس المستوى الفني والبدني الذي ظهر عليه طوال الموسم المنتهي، وخاصة إن الموسم الجديد سيتخلله اللعب في كأس العالم 2022.

وتذهب بعض الأراء داخل «سانتياجو برنابيو» في إتجاه تصعيد المهاجم الإسباني الشاب خوانمي لاتاسا «21عاماً» الذي يلعب في فريق «لوكاستيا» رديف الريال، غير إن الأغلبية داخل النادي ترفض هذه الفكرة، وتفضل تركه لاكتساب المزيد من الخبرات، أو إعارته لأحد أندية الدوري الإسباني «الليجا»، مع تجديد عقده الذي ينتهي في 2024.

ولماكان الريال يسعى للتخلص من الدومينيكاني ماريانو دياز والصربي لوكا يوفيتش، اللذين لم يلعبا في الموسم المنتهي سوى دقائق معدودة، فإن الإعتماد الأساسي لأنشيلوتي سيكون على بنزيمة وفينسيوس ورودريجو وهازارد وأسنسيو في خط الهجوم، أو على الأقل هؤلاء هم الذين يمكن له استخدامهم في الموسم الجديد بالنسبة للخط الهجومي. وقال أنشيلوتي عنهم في أحد مؤتمراته الصحفية: سنخترع شيئاً ما بهذه المجموعة، كأن يلعب برأسي حربة ومنح المزيد من الدعم لخط الوسط «4 لاعبين».

ومن المتوقع أن تكون كأس العالم القادمة سبباً في نشاط غير عادي، ليس في «الميركاتو» الصيفي القادم، وإنما في الميركاتو الشتوي، الذي سيبدأ بعد انتهاء المونديال ومع مطلع 2023، ووقتها ستكون الفرصة أكبر للاختيار والمفاضلة، إذ أنه من الطبيعي أن يظهر نجوم جدد يتألقون في البطولة مثلما هى العادة في كل نسخ كأس العالم السابقة.