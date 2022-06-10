كأس لبنان بين النجمة والأنصار

بيروت (أ ف ب)

ستُسنح لأحد قطبي كرة القدم اللبنانية الأنصار والنجمة فرصة إنقاذ الموسم، عندما يتواجهان اليوم على ملعب «الرئيس فؤاد شهاب» في مدينة جونية في نهائي مسابقة الكأس المحلية.

وكان العهد استردّ لقب الدوري من الأنصار قبل نحو شهر، وبالتالي يدخل «الزعيم الأخضر» إلى اللقاء الختامي للموسم الأطول على الإطلاق، بأمل الحفاظ على اللقب الثاني من حيث الأهمية وتعزيز رقمه القياسي، حيث توج العام الماضي للمرة 15 في تاريخه. أما غريمه التقليدي النبيذي فيبحث عن أول ألقابه الرسمية منذ العام 2016 عندما توج بالمسابقة عينها للمرة السادسة.

ولم يقدم الفريقان موسماً مثالياً، إذ عانى الأنصار من أزمة فنية مع انطلاق الموسم أبعدته عن لقب الدوري الذي خسره أمام «المارد الأصفر» لاحقاً، وحقق نتائج باهتة قبل ان تتدخل الإدارة فأقالت المدرب الألماني روبرت ياسبرت وأسندت المهمة الى المدرب الأردني عبد الله أبو زمع الذي ساهم في تحسين نتائج الفريق في الدور الثاني للبطولة (السداسيتان) وصولاً الى حلول الفريق في المركز الثاني.

وفشل «الزعيم» في تخطي دور المجموعات في كأس الاتحاد الآسيوي بتذيله المجموعة الأولى بنقطة واحدة خلف السيب العماني والكويت الكويتي وجبلة السوري.

لكن الفريق يمتلك مقومات الانتصار من خلال تواجد مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين في مقدمهم قائد منتخب لبنان حسن معتوق ونادر مطر، وإلى مجموعة مهاجمين جيدين مثل أحمد حجازي وكريم درويش وخالد محسن وماجد عثمان وفايز شمسين.

وقبل وصوله إلى المباراة النهائية، تفوق الأنصار في الدور ثمن النهائي على الشباب الغازية من الدرجة الثانية 3-صفر، ثم اكتسح السلام زغرتا (درجة ثانية أيضاً) بسداسية نظيفة، وتخطى في نصف النهائي البرج بركلات الترجيح 3-2 بعد تعادلهما سلباً في الوقت الأصلي.