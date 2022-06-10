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«الكلاسيكو الودي» في لاس فيجاس 23 يوليو
«الكلاسيكو الودي» في لاس فيجاس 23 يوليو
10 يونيو 2022 22:29

برشلونة (د ب أ)
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن برنامج جولته الأميركية ضمن استعدادات الفريق للموسم الكروي ، مشيراً إلى أنها ستتضمن ثلاث مباريات يستهلها بالمواجهة مع منافسه التقليدي العنيد برشلونة في لاس فيجاس.
وتأتي زيارة الفريقين إلى الولايات المتحدة الأميريية هذا الصيف ضمن "جولة الأبطال الودية"، حيث يخوض برشلونة أربع مباريات أيضاً خلال هذه الجولة التي يلتقي فيها أيضاص يوفنتوس الإيطالي في دالاس.
ويلتقي الريال وبرشلونة في "كلاسيكو" ودي في لاس فيجاس يوم 23 يوليو المقبل ضمن فعاليات "جولة الأبطال"، والتي تشهد المواجهة بين برشلونة ويوفنتوس في دالاس في 26 من الشهر نفسه.
ويلتقي برشلونة خلال نفس الجولة مع انتر ميامي الأميركي في 19 يوليو المقبل، فيما يختتم جولته بلقاء نيويورك ريد بولز في 30 من الشهر نفسه.
وإلى جانب مباراته مع برشلونة، سيلتقي الريال أيضاً فريقي كلوب أميركا المكسيكي في سان فرانسيسكو ويوفنتوس الإيطالي في لوس أنجلوس يومي 26 و30 من الشهر نفسه.
وتمثل مباراة الكلاسيكو بين الريال وبرشلونة المواجهة الثانية بين الفريقين في الملاعب الأميركية.
ويلتقي الفريقان على استاد "أليجيانت" في لاس فيجاس ، والذي تبلغ سعته 65 ألف مشجع، وهو معقل فريق لاس فيجاس ريدرز الذي ينشط في الدوري الأميركي لكرة القدم الأميركية للمحترفين.
وكانت مباراة الكلاسيكو الوحيدة بين الفريقين في الولايات المتحدة، انتهت بفوز برشلونة 3 / 2 في 30 يوليو 2017 على استاد "هارد روك" في ميامي، أمام أكثر من 64 ألف مشجع، ما يعني أن المباراة الجديدة بينهما في لاس فيجاس قد تضرب هذا الرقم في الحضور الجماهيري، حال امتلأت المدرجات عن آخرها.

الكلاسيكو
ريال مدريد
برشلونة
يوفنتوس
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