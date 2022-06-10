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«أبوظبي للدراجات» يستعد للموسم الجديد في إسبانيا
«أبوظبي للدراجات» يستعد للموسم الجديد في إسبانيا
10 يونيو 2022 21:30

أبوظبي (وام)
أكد النخيرة الخييلي المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية، أن النادي يستعد لتجهيز فريقه الأول للمشاركة في معسكر خارجي بإسبانيا، من 15 أغسطس إلى منتصف سبتمبر المقبلين، قبل انطلاقة الموسم الجديد للعبة، وتم اختيار أحد المناطق المرتفعة ذات الطقس المعتدل لتحقيق الاستفادة الكاملة من المعسكر. 

وذكر الخييلي أن النادي بصدد الانتقال لمقره الجديد في جزيرة الحديريات خلال الفترة المقبلة. 

ويحتوي المقر الجديد، وهو مجمع متكامل للدراجين مجهز على أعلى مستوى، على مرافق خدمية ومركز علاج طبيعي، وأماكن مخصصة للتدريب خلال فترة الصيف، بالإضافة لمحلات لبيع الأغذية الصحية، وكافة ما يحتاجه الدراجون. 

وأوضح الخييلي أن النادي يسعى لتجهيز جميع فرقه لتشارك في كافة مسابقات اتحاد الدراجات خلال الموسم الجديد، سواء من خلال إقامة المعسكرات الداخلية أو الخارجية، لتنويع خبراتهم مع دراجين من أندية أخرى، وينطبق هذا على كافة المراحل السنية والرجال والسيدات.
وعن الاتفاقية التي تم توقيعها مع فريق الإمارات للدراجات لإتاحة فرصة معايشة لدراجي النادي عبد الله الحمادي ومحمد المطيوعي، أكد الخييلي أنها بداية للمزيد من الاتفاقيات وأوجه التعاون لدعم منتسبي النادي، والعمل على استقطاب المزيد من المواهب، خاصة في ظل الانتشار الملحوظ لرياضة الدراجات داخل الدولة.
وأضاف أن النادي يعمل دائما بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي على استقطاب الناشئين الجدد وتدريبهم، خاصة خلال فترات الإجازات لاكتشاف أفضل العناصر وضمها إلى النادي، مشيراً إلى أن عدد منتسبي النادي من الدراجين المواطنين يصل الآن إلى 60 دراجاً، وأن الهدف هو زيادة هذا العدد خلال الفترة المقبلة خاصة من الناشئين، لأنهم نواة المستقبل للنادي ولرياضة الدراجات في الإمارات بشكل عام. 

وعن أبرز البطولات الخارجية المتوقع المشاركة فيها خلال الفترة المقبلة، أكد النخيرة الخييلي أن الفريق يستعد للمشاركة في طواف عمان في سبتمبر المقبل، بالاضافة للعديد من البطولات المحلية التي ينظمها الاتحاد.

نادي أبوظبي للدراجات
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