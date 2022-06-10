«شيء من موراي» في شتوتجارت



شتوتجارت (أ ف ب)

استعاد البريطاني أندي موراي شيئاً من بريق الماضي، وذلك بإقصائه اليوناني ستيفانوس تيستيباس المصنف خامساً عالمياً من الدور ربع النهائي لدورة شتوتجارت الألمانية للتنس بالفوز عليه 7-6 (7-4) و6-3 الجمعة.

وكان موراي، المصنف 68 عالمياً راهناً، يخوض غمار الدور ربع النهائي من أي دورة لأول مرة منذ يناير الفائت في دورة سيدني الاسترالي.

وبفوزه على تسيتسيباس، سيقترب ابن الـ35 عاماً الذي عانى في الأعوام الأخيرة من كثرة الإصابات لاسيما في وركه، من العودة الى نادي المصنفين الخمسين الاوائل للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات.

وثأر موراي، الفائز بثلاث بطولات كبرى خلال مسيرته (ويمبلدون عامي 2013 و2016 وفلاشينغ ميدوز عام 2012)، من تسيتسيباس الذي سبق أن فاز في المواجهة الوحيدة التي جمعته مع البريطاني في الدور الأول من بطولة الولايات المفتوحة، رابعة البطولات الكبرى، العام الماضي في مباراة مثيرة من خمس مجموعات.

وبفوزه على تسيتسيباس، حقق مواري انتصاره الأول على أحد المصنفين الخمسة الأوائل منذ عام 2016، مؤكداً أنه لم يفقد مهاراته على الملاعب العشبية المفضلة لديه، حاسماً اللقاء في ساعة و40 دقيقة.

وقال البريطاني إن «الأجواء كانت رائعة... طقس جميل وظروف جيدة للعب كرة المضرب. أعتقد أني قمت بعمل جيد. لقد أرسل (تسيتسيباس) بشكل رائع في المجموعة الأولى».

وأوضح «لم يكن يمنحني سوى القليل من الفرص، لكن عندما كان يخلق الفرص على إرسالاتي بقيت قوياً. خضت شوطاً فاصلاً جيداً وفي المجموعة الثانية شعرت بأني كنت أفرض وتيرتي في الكثير من النقاط. كان أداءً جيداً».

ورفع موراي عدد انتصاراته على الملاعب العشبية الى 113 مقابل 23 هزيمة فقط، ويأمل البريطاني الذي أنقذ نقطة لحسم المجموعة الأولى لصالح تسيتسيباس، أن يضيف انتصارين آخرين لكي يحقق لقبه التاسع على الملاعب المفضلة لديه والسابع والأربعين في مسيرته.

ويتواجه موراي في نصف النهائي مع المجري مارتون فوشوفيتش أو الأسترالي نيك كيريوس، فيما ستكون المواجهة الثانية في دور الأربعة بين الإيطالي ماتيو بيريتيني المصنف ثانياً في شتوتغارت والألماني أوسكار أوته، وذلك بعد فوز الأول على مواطنه لورنتسو سونيجو السادس 3-6 و6-3 و6-4، واستفادة الثاني من انسحاب الفرنسي بنجامان بونزي للإصابة.