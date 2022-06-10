ساوثجيت: الغياب أصعب عقاب

لندن (د ب أ)

اعترف جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، بأن مواجهة إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، في ملعب شبه خال من المشجعين في "مولينو" يوم السبت المقبل، يعد أمراً محرجاً.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا» أن الاتحاد الإنجليزي للعبة تلقى عقوبة عدم حضور الجماهير لمباراتين، مع إيقاف التنفيذ في مباراة واحدة، وذلك عقب سلوك جماهيره في نهائي كأس أمم أوروبا "يورو 2020" الصيف الماضي في ملعب "ويمبلي".

وسيتواجد حوالي 3000 شخص في الملعب، وأغلبهم من الطلاب الأقل من 14 عاماً، وذلك وفقاً لقواعد "يويفا" والتي تسمح بالدخول المجاني للأطفال، في المباريات التي تقرر عدم حضور الجماهير بها.

وقال ساوثجيت: إذا كان ذلك يعد إحراجاً، فإنه سيكون لإنجلترا كبلد".

وأضاف: بالنسبة للكثيرين من الأشخاص المتسببين في مشاكل، أنا غير متأكد إذا كانوا من محبي كرة القدم، لقد تحدثنا بشكل كاف عن الأمر، وتحدثنا عنه بعد النهائي وحينما تم إقرار العقوبة.

وأوضح: ما سأقوله بأن الغالبية العظمى من جماهيرنا التي سافرت إلى ألمانيا «مواجهة ألمانيا انتهت بالتعادل 1 / 1 في أليانز أرينا يوم الثلاثاء الماضي»، تصرفوا بشكل رائع، أشكرهم كثيراً، لأنه ربما كان هناك ينظر إلى جماهيرنا بشكل مختلف، لكن هناك أغلبية كبيرة تصرفت بشكل جميل.