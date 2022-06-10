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كريستنسن ليس الأخير.. وفرط عقد «البلوز»!
كريستنسن ليس الأخير.. وفرط عقد «البلوز»!
10 يونيو 2022 19:37

لندن (أ ف ب)
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم الجمعة، عن رحيل مدافعه الدولي الدنماركي أندرياس كريستنسن بعد وصوله إلى نهاية عقده، ليلحق بالتالي بالمدافع الألماني أنتونيو روديجر الذي التحق مؤخراً بريال مدريد الإسباني.
ونشر تشيلسي صورة للدنماركي البالغ 26 عاماً في حسابه على تويتر مع تعليق «شكراً أندرياس»، الذي دافع عن ألوان النادي اللندني منذ انضمامه إلى فريق الشباب عام 2012، لكنه لعب لموسمين مع بروسيا مونشنجلادباخ الألماني على سبيل الإعارة بين 2015 و2017.
وأفادت تقارير إعلامية بأن الدنماركي، الفائز مع تشيلسي بألقاب الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» عام 2019 ودوري أبطال أوروبا والكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية العام الماضي، وقع عقد انتقاله إلى برشلونة الإسباني، والصفقة ستصبح رسمية ما أن يحصل الأخير على الضوء الأخضر من رابطة الدوري المحلي.
كما أعلن تشيلسي رسمياً الجمعة عن رحيل لاعب الوسط الإنجليزي داني درينكواتر «32 عاماً» الذي يصل هذا الشهر إلى نهاية عقده.
وسبق لدرينكواتر الذي كان معاراً إلى ريدينج في التشامبيونشيب الموسم المنقضي، أن أعلن بنفسه في 27 مايو عبر حسابه على إنستجرام أن «وقتي في صفوف تشيلسي يقترب من نهايته».
كما انتهى مشوار لاعب الوسط البلجيكي تشارلي موسوندا مع النادي اللندني وفق البيان الصادر عن الأخير، وذلك لوصول ابن الـ25 عاماً إلى نهاية عقده مع الفريق الذي انضم إليه عام 2012.
وسيرحل أيضاً المدافع الإنكليزي جايك كلارك-سولتر «24 عاماً» لوصوله أيضاً إلى نهاية عقده وفق ما أعلن النادي اللندني، الذي يواجه خطر خسارة المزيد من اللاعبين هذا الصيف، على رأسهم البلجيكي روميلو لوكاكو المرجح عودته إلى إنتر الإيطالي، والإسبانيان سيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو المرشحان للانضمام إلى برشلونة.
وبعد فترة من عدم اليقين، أقفل تشيلسي في 30 مايو حقبة الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، وذلك مع إتمام عملية انتقال ملكيته بشكل رسمي إلى الكونسورتيوم الذي يقوده الأميركي تود بوهلي، أحد مالكي نادي لوس أنجلوس دودجرز للبيسبول.
ووافقت مجموعة بوهلي على شراء تشيلسي من أبراموفيتش مقابل 4.25 مليون جنيه استرليني في السابع من مايو وحسمت عملية البيع رسمياً في 30 منه.
وتم طرح تشيلسي للبيع مطلع مارس الماضي، قبل أيام من تعرض مالكه أبراموفيتش لعقوبات من الحكومة البريطانية، بسبب صلاته القريبة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اجتاحت قواته أوكرانيا في فبراير الماضي.
لكن البيع استغرق وقتاً طويلاً بسبب مخاوف الحكومة من إمكانية دخول ربح من العملية الى خزينة أبراموفيتش.
وأجبر تشيلسي على العمل بموجب ترخيص خاص من الحكومة البريطانية، منذ فرض عقوبات على أبراموفيتش الذي اشترى النادي عام 2003 مقابل 140 مليون جنيه وحقق معه إنجازات محلية وقارية رائعة.
وكانت هناك مخاوف بشأن مستقبل تشيلسي بحال عدم إنجاز البيع قبل انتهاء مدة الترخيص في 31 مايو.
وأسدل بيع بطل دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي الستار على 19 عاماً من نجاح غير مسبوق خلال حقبة أبراموفيتش البالغ 55 عاماً، والتي شهدت تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي خمس مرات ودوري أبطال أوروبا مرتين (2012 و2021).
وبرغم صموده رياضياً بعد العقوبات المفروضة على أبراموفيتش، تراجعت نتائج تشكيلة المدرب الألماني توماس توخيل وعانى إقصاءً موجعاً من ربع نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد الإسباني، وخسر نهائي الكأس المحلية بركلات الترجيح أمام ليفربول الذي كان تفوق عليه أيضاً في نهائي كأس الرابطة بركلات الترجيح أيضاً، لكنه ضمن مركزاً مؤهلاً إلى دوري الأبطال الموسم المقبل بإنهائه الدوري الممتاز في المركز الثالث.

تشيلسي
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دوري أبطال أوروبا
برشلونة
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