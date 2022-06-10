فليك يرفض المداورة

برلين (د ب أ)

أكد هانسي فليك، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، أنه لا يعتزم إجراء عملية مدوارة في صفوف الفريق، خلال مباراته المرتقبة غداً السبت أمام المنتخب المجري في الجولة الثالثة من مباريات الدور الأول ببطولة دوري أمم أوروبا.

وأشار فليك إلى أن حارس المرمى مانويل نوير سيبدأ المباراة ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخب الألماني «المانشافت».

وأوضح فليك للصحفيين اليوم الجمعة: لن نجري تغييرات على صفوف الفريق في هذه المباراة"، ولكنه لم يؤكد مشاركة أي لاعب بعينه في التشكيلة الأساسية للفريق باستثناء نوير.

وتكتنف الشكوك مشاركة سيرجي جنابري في المباراة، مع مشاركته كبديل وزميله تيمو فيرنر في المباراة، التي انتهت بالتعادل 1 / 1 مع المنتخب الإنجليزي يوم الثلاثاء الماضي رغم إصابته العضلية.

واستبعد ماركو ريوس لاعب بروسيا دورتموند بسبب الإصابة وغادر معسكر الفريق، ولكن فيرنر قد يحصل على الفرصة الآن للمشاركة ضمن التشكيلة الأساسية.

وقال فليك: يجيد فيرنر تسجيل الأهداف ويتمتع بمعدل جيد.

وكان فليك أجرى سبعة تعديلات على التشكيلة التي خاض بها الفريق مباراة إنجلترا، عن التشكيلة التي خاض بها مواجهة إيطاليا التي انتهت بالتعادل 1 / 1 أيضا قبل بأيام.

ولكن المدرب الألماني لا يعتزم الآن التمادي في التجارب. وقال فليك: نرغب في حصد الثلاث نقاط... ونريد الحصول على المكافأة عن الجهد الذي نبذله دائماً.

ولم يعد متبقياً سوى خمسة أشهر على بطولة كأس العالم 2022، ما يجعل من الأفضل للاعبين التعود على اللعب سوياً.

ولا يزال معسكر المانشافت الحالي يضم 25 لاعباً جاهزين باستثناء نابري الذي يتدرب منفرداً فيما يتدرب جميع اللاعبين سوياً اليوم قبل السفر إلى العاصمة المجرية بودابست.

ويحتل المنتخب الألماني المركز الثالث في المجموعة الثالثة بالبطولة برصيد نقطتين، فيما يتصدر المنتخب الإيطالي المجموعة برصيد أربع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام المجر، ويتذيل المنتخب الإنجليزي المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.