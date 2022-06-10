الأحد 12 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
فليك يرفض المداورة
فليك يرفض المداورة
10 يونيو 2022 18:39

برلين (د ب أ)

أكد هانسي فليك، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، أنه لا يعتزم إجراء عملية مدوارة في صفوف الفريق، خلال مباراته المرتقبة غداً السبت أمام المنتخب المجري في الجولة الثالثة من مباريات الدور الأول ببطولة دوري أمم أوروبا.
وأشار فليك إلى أن حارس المرمى مانويل نوير سيبدأ المباراة ضمن التشكيلة الأساسية للمنتخب الألماني «المانشافت».
وأوضح فليك للصحفيين اليوم الجمعة: لن نجري تغييرات على صفوف الفريق في هذه المباراة"، ولكنه لم يؤكد مشاركة أي لاعب بعينه في التشكيلة الأساسية للفريق باستثناء نوير.
وتكتنف الشكوك مشاركة سيرجي جنابري في المباراة، مع مشاركته كبديل وزميله تيمو فيرنر في المباراة، التي انتهت بالتعادل 1 / 1 مع المنتخب الإنجليزي يوم الثلاثاء الماضي رغم إصابته العضلية.
واستبعد ماركو ريوس لاعب بروسيا دورتموند بسبب الإصابة وغادر معسكر الفريق، ولكن فيرنر قد يحصل على الفرصة الآن للمشاركة ضمن التشكيلة الأساسية.
وقال فليك: يجيد فيرنر تسجيل الأهداف ويتمتع بمعدل جيد.
وكان فليك أجرى سبعة تعديلات على التشكيلة التي خاض بها الفريق مباراة إنجلترا، عن التشكيلة التي خاض بها مواجهة إيطاليا التي انتهت بالتعادل 1 / 1 أيضا قبل بأيام.
ولكن المدرب الألماني لا يعتزم الآن التمادي في التجارب. وقال فليك: نرغب في حصد الثلاث نقاط... ونريد الحصول على المكافأة عن الجهد الذي نبذله دائماً.
ولم يعد متبقياً سوى خمسة أشهر على بطولة كأس العالم 2022، ما يجعل من الأفضل للاعبين التعود على اللعب سوياً.
ولا يزال معسكر المانشافت الحالي يضم 25 لاعباً جاهزين باستثناء نابري الذي يتدرب منفرداً فيما يتدرب جميع اللاعبين سوياً اليوم قبل السفر إلى العاصمة المجرية بودابست.
ويحتل المنتخب الألماني المركز الثالث في المجموعة الثالثة بالبطولة برصيد نقطتين، فيما يتصدر المنتخب الإيطالي المجموعة برصيد أربع نقاط بفارق نقطة واحدة أمام المجر، ويتذيل المنتخب الإنجليزي المجموعة برصيد نقطة واحدة فقط.

هانسي فليك
دوري الأمم الأوروبية
المانشافت
سيرجي جنابري
مانويل نوير
آخر الأخبار
الوسطاء الدوليون في مؤتمر صحفي في الخرطوم
عربي ودولي
إرجاء الجولة الثانية من الحوار السياسي في السودان
12 يونيو 2022
عهد خليفة.. إنجازات ثقافية وصروح حضارية
الإمارات
عهد خليفة.. إنجازات ثقافية وصروح حضارية
12 يونيو 2022
محمد القرقاوي وسردار عمر زاقوف يوقعان اتفاقية تمديد الشراكة (وام)
الإمارات
تمديد الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين الإمارات وأوزبكستان ثلاث سنوات
12 يونيو 2022
صالح العامري خلال إحدى التجارب (من المصدر)
الإمارات
العامري يخرج من عزلته بعد 21 يوماً من المهمة
12 يونيو 2022
طقس مغبر نهاراً رطب ليلاً
الإمارات
طقس مغبر نهاراً رطب ليلاً
12 يونيو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©