سيرجي روبرتو يستعد لرد الجميل

برشلونة (أ ف ب)

جدّد برشلونة الإسباني عقد لاعب الوسط سيرجي روبرتو، الذي كان سينتهي في 30 يونيو الحالي حتى 2023، وفق ما أعلن النادي الجمعة.

وحدد الفريق الكتالوني «قيمة البند الجزائي لتحريره بـ400 مليون يورو».

وحرمت الإصابات اللاعب من غالبية فترات الموسم الماضي، إذ اكتفى بالمشاركة في 12 مباراة، منها 6 أساسياً.

وفقاً للصحافة الكتالونية، اضطر أحد القادة الأربع في الفريق الكتالوني البالغ من العمر 30 عاماً إلى خفض راتبه بنسبة 60 % للبقاء في برشلونة، مثل بقية زملائه في الفريق، وسيتقاضى خمسة ملايين يورو سنوياً.

وتمت ترقية روبرتو إلى الفريق الأول في برشلونة في موسم 2010-2011، عندما كان حينها تحت إشراف المدرب بيب جوارديولا بعد أن تخرج من أكاديمية لا ماسيا.

خاض 316 مباراة مع الفريق سجل خلالها 12 هدفاً، بينها الأخير في الـ«ريمونتادا» التاريخية 6-1 ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا عام 2017، و37 تمريرة حاسمة.

قال في حديث مع موقع النادي: أخبرني تشافي أن أنسى إصابتي، لقد أظهر لي ثقته بي منذ البداية. سأرد الثقة التي أعطوني إياها في الملعب. لقد قضيت نصف حياتي تقريباً في هذا النادي، وآمل أن أستمتع في الملعب وإسعاد الجماهير لأرد لهم الجميل.