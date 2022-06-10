الأحد 12 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
سيرجي روبرتو يستعد لرد الجميل
سيرجي روبرتو يستعد لرد الجميل
10 يونيو 2022 17:15

برشلونة (أ ف ب)

 جدّد برشلونة الإسباني عقد لاعب الوسط سيرجي روبرتو، الذي كان سينتهي في 30 يونيو الحالي حتى 2023، وفق ما أعلن النادي الجمعة.
وحدد الفريق الكتالوني «قيمة البند الجزائي لتحريره بـ400 مليون يورو».
وحرمت الإصابات اللاعب من غالبية فترات الموسم الماضي، إذ اكتفى بالمشاركة في 12 مباراة، منها 6 أساسياً.
وفقاً للصحافة الكتالونية، اضطر أحد القادة الأربع في الفريق الكتالوني البالغ من العمر 30 عاماً إلى خفض راتبه بنسبة 60 % للبقاء في برشلونة، مثل بقية زملائه في الفريق، وسيتقاضى خمسة ملايين يورو سنوياً.
وتمت ترقية روبرتو إلى الفريق الأول في برشلونة في موسم 2010-2011، عندما كان حينها تحت إشراف المدرب بيب جوارديولا بعد أن تخرج من أكاديمية لا ماسيا.
خاض 316 مباراة مع الفريق سجل خلالها 12 هدفاً، بينها الأخير في الـ«ريمونتادا» التاريخية 6-1 ضد باريس سان جيرمان الفرنسي، في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا عام 2017، و37 تمريرة حاسمة.
قال في حديث مع موقع النادي: أخبرني تشافي أن أنسى إصابتي، لقد أظهر لي ثقته بي منذ البداية. سأرد الثقة التي أعطوني إياها في الملعب. لقد قضيت نصف حياتي تقريباً في هذا النادي، وآمل أن أستمتع في الملعب وإسعاد الجماهير لأرد لهم الجميل.

برشلونة
تشافي
دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان
آخر الأخبار
الوسطاء الدوليون في مؤتمر صحفي في الخرطوم
عربي ودولي
إرجاء الجولة الثانية من الحوار السياسي في السودان
12 يونيو 2022
عهد خليفة.. إنجازات ثقافية وصروح حضارية
الإمارات
عهد خليفة.. إنجازات ثقافية وصروح حضارية
12 يونيو 2022
محمد القرقاوي وسردار عمر زاقوف يوقعان اتفاقية تمديد الشراكة (وام)
الإمارات
تمديد الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين الإمارات وأوزبكستان ثلاث سنوات
12 يونيو 2022
صالح العامري خلال إحدى التجارب (من المصدر)
الإمارات
العامري يخرج من عزلته بعد 21 يوماً من المهمة
12 يونيو 2022
طقس مغبر نهاراً رطب ليلاً
الإمارات
طقس مغبر نهاراً رطب ليلاً
12 يونيو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©