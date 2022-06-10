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بيريز يتصدر تجارب أذربيجان
بيريز يتصدر تجارب أذربيجان
10 يونيو 2022 17:13

برلين (د ب أ)
حقق سيرخيو بيريز سائق ريد بول أفضل زمن اليوم الجمعة، في التجربة الحرة الأولى لسباق الجائزة الكبرى المقرر في أذربيجان بعد غد الأحد، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1 .
واحتل بيريز المركز الأول متفوقاً على تشارلز لوكلير سائق فيراري وماكس فيرستابن سائق ريد بول.
وحقق بيريز، الفائز بسباق موناكو، أفضل زمن للفة على مضمار باكو البالغ طوله 6003 أمتار مسجلاً دقيقة واحدة و476. 45 ثانية، ومتفوقاً بفارق نحو 4. 0 ثانية أمام زميله في الفريق فيرستابن الذي حل ثالثاً.
وجاء لوكلير في المركز الثاني بفارق 207. 0 ثانية خلف بيريز، بينما احتل كارلوس ساينث سائق فيراري المركز الرابع.
وواجه لويس هاميلتون سائق مرسيدس بعض الصعوبات في التجربة الأولى، لكنه احتل المركز السادس خلف فيرناندو ألونسو سائق فريق ألباين.
أما ميك شوماخر، الذي حذره فريقه هاس من أنه لا يحتمل المزيد من التصادمات، فقد توقف بسيارته بعد ثلاث لفات فقط بسبب مشكلة.
ويتصدر فيرستابن الترتيب العام لفئة السائقين ببطولة العالم بفارق تسع نقاط أمام لوكلير، لكنه لم يتمكن من استكمال سباق أذربيجان سوى مرة واحدة خلال أربع مشاركات، وقد أحرز المركز الرابع في نسخة عام 2019، وتعرض لتصادم عندما كان في طريقه للفوز بالسباق في العام الماضي.
وتقام التجربة الحرة الثانية اليوم الجمعة بينما تقام التجربة الثالثة غداً السبت، قبل التجارب الرسمية التأهيلية التي تحدد مراكز انطلاق السائقين في سباق يوم الأحد.

سيرجيو بيريز
فورمولا 1
تشارلز لوكلير
ماكس فيرستابين
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