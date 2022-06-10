منصور بن زايد يعيد هيكلة مجالس إدارة نادي الجزيرة والشركات التابعة له

أبوظبي (وام)

أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس نادي الجزيرة الرياضي الثقافي نائب رئيس مجلس الشرف للنادي، قرارات بإعادة هيكلة مجالس إدارة نادي الجزيرة الرياضي الثقافي، واللجنة التنفيذية لمجلس الإدارة، والشركات التابعة للنادي.

وتم تشكيل مجلس إدارة النادي بعضوية كل من معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر نائباً لرئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية، والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، ومعالي أحمد علي الصايغ، وراشد عتيق الهاملي، محمد سيف السويدي، سعيد بن عبد الله بن شيبان، طارق أحمد المسعود، سلطان ضاحي الحميري، وحمد الحر السويدي.

وتم أيضاً إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس إدارة النادي، برئاسة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وعضوية كل من معالي أحمد علي الصايغ، معالي الشيخ عبد الله آل حامد، وراشد عتيق الهاملي، محمد سيف السويدي، سعيد بن عبد الله بن شيبان، طارق أحمد المسعود، وسلطان ضاحي الحميري، وحمد الحر السويدي.

وأعيد تشكيل مجلس إدارة شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم، برئاسة طارق أحمد المسعود، وعضوية حمد الحر السويدي، عبد الله بن دسمال، سعيد بن عبد الله بن شيبان، سلطان ضاحي الحميري، عايض مبخوت الهاجري، وعمران الخوري.

كما أعيد تشكيل مجلس إدارة شركة الجزيرة للاستثمار برئاسة معالي الشيخ عبد الله آل حامد، وعضوية معالي محمد علي الشرفاء، وأحمد جاسم الزعابي، جاسم حسين آل علي، وسلطان ضاحي الحميري.

وتمت كذلك إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الجزيرة للألعاب الجماعية برئاسة راشد عتيق الهاملي، وعضوية أحمد علي الصايغ، ومحمد سيف السويدي، سعيد بن عبد الله بن شيبان، طارق أحمد المسعود، سلطان ضاحي الحميري، وحمد الحر السويدي.