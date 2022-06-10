الحل السحري من الباب الكبير

معتز الشامي (دبي)

أصبح الهولندي الدولي فرينكي دي يونج لاعب برشلونة, حديث الساعة في وسائل الإعلام العالمية، بعدما دخل ضمن اهتمامات نادي مانشستر يونايتد، الذي يضع رقماً كبيراً للحصول على خدمات اللاعب، الذي بدوره بات على بعد خطوة لتحقيق رقم تاريخي مع "البلوجرانا" في حاله رحيله، حيث يعاني برشلونة من صعوبات مالية، إذ لم يتمكن حتى الآن من إبرام أي صفقات جديدة للموسم القادم، بسبب أزمات الميزانية وضرورة التخلص من أعباء مالية، لإفساح المجال أمام أي تعاقدات إضافية.

ولهذا السبب يبدو برشلونة على استعداد للتخلص من دي يونج، في ظل العرض الكبير من مانشستر يونايتد، والذي وصل إلى 60 مليون يورو بالإضافة إلى 20 مليون إضافية، كمكافآت في محاولتهم للحصول على خدمات الهولندي الدولي.

وبحسب "ماركا" تعتقد إدارة برشلونة، أن العرض جيد للغاية ولا يمكن رفضه، بسبب الوضع المالي الصعب الذي يمر به النادي، برغم أن تشافي مدرب الفريق معجب بأداء دي يونج، الذي يعد أحد اللاعبين "الأعلى أجراً" في الفريق، وسبق أن أعلن عدم رغبته في مغادرة كتالونيا.

وتشير "ماركا" إلى أن إصرار مانشستر يونايتد، واهتمام إيريك تن هاج مدرب الفريق، بضم لاعبه السابق في أياكس الهولندي، بالإضافة للضغط الذي قد يمارسه برشلونة على اللاعب، ربما سيدفعه لتغيير رأيه والموافقة على الانتقال إلى البريميرليج.

وفي حالة توصل برشلونة لبيع دي يونج إلى مانشستر يونايتد، فسيصبح اللاعب صاحب ثاني أغلى صفقة في تاريخ النادي بعد صفقة نيمار، الذي رحل عن النادي إلى سان جيرمان "بالشرط الجزائي" البالغ 222 مليون يورو عام 2017.

دي يونج وصل كامب نو صيف 2019، مقابل 75 مليون يورو وفي الموسم الأول له سجل هدفين وصنع 4 ، بينما لعب في الموسم الثاني 51 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 8 أما في الموسم الماضي فشارك في 47 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 5.