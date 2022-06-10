النظام الآسيوي الجديد يفرض التغيير على السلة الإماراتية



علي معالي (دبي)

يفرض نظام الاتحاد الآسيوي الجديد في مسابقاته القارية العديد من المتغيرات على موسم السلة الجديد في ظل التعديل الكبير الذي طرأ على الكثير من المسابقات خاصة بطولة الأندية الآسيوية ونظام التأهل وكذلك تصفيات المنتخبات إلى نهائيات كأس آسيا.

ومن خلال النظام الجديد للبطولة الخليجية التي تعتبر مؤهلة لنهائيات آسيا على مستوى الأندية، فإن فريق شباب الأهلي سيكون ممثلا للسلة الإماراتية كونه حامل لقب دوري الموسم المنتهي، وستكون المسابقة بنظام الذهاب والإياب، وليس بنظام التجمع في دولة واحدة وفي ضيافة أحد أنديتها كما كان النظام السابق، وسوف يشارك في النسخة الجديدة 2023، 8 أندية خليجية بعد اثنان من الكويت ومثلهما من السعودية كون الكويت بطل الخليج للأندية والسعودية وصيفا باحتلال نادي النصر المركز الثاني، إضافة إلى فريق من الإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر.

وسيقوم الاتحاد الآسيوي بتحمل نفقات سفر واقامة الفرق المشاركة ذهابا وإيابا بخلاف النظام السابق الذي كانت فيه أندية الدولة المضيفة واتحاداتها تحمل هذه النفقات.

وفرض الاتحاد الآسيوي إقامة مباريات الذهاب والإياب يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع، على الرغم من أن الورشة التي عُقدت في دبي مؤخرا كانت الأندية الخليجية قد طالبت بأن تقام هذه المباريات نهاية الأسبوع مراعاة لظروف لاعبي الخليج ولكن الاتحاد الآسيوي وجد من خلال رؤيته الاقتصادية أن تقام المباريات وسط الأسبوع.

وهذه الإجراءات التي قام بها الاتحاد الآسيوي جعل الاتحاد الإماراتي يقرر بدء الموسم الجديد مبكرا يوم 31 أغسطس المقبل، على أن تنطلق مسابقة الدوري 17 سبتمبر المقبل.

وأكد الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للاتحاد، والمنتخبات الوطنية أن هناك فترة توقف طويلة نسبيا ستكون خلال الفترة من 15 يناير حتى آخر فبراير المقبلين لعدة اعتبارات منها استعدادات المنتخب الوطني لتصفيات الدورة الثانية لتصفيات آسيا، وتسبقها البطولة العربية.

أضاف: «تصفيات المرحلة الثانية من آسيا للمنتخبات سيشارك فيها 6 منتخبات وهي: الإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت والعراق وفلسطين، وسوف يتأهل منها الـ 4 الأوائل لنهائيات آسيا، وبالتالي علينا أن نرتب أوراقنا بشكل جيد قبل هذه التصفيات التي ستجرى خلال شهر فبراير 2023».