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عموري يبحث عن نفسه مع «الإمبراطور»
عموري يبحث عن نفسه مع «الإمبراطور»
10 يونيو 2022 14:30

مراد المصري (دبي)


أعلن نادي الوصل رسمياً التعاقد مع عمر عبد الرحمن «عموري»، لاعب منتخبنا الوطني، قادماً كلاعب حر بعد نهاية فترته مع شباب الأهلي، وذلك في أولى خطوات تدعيم صفوف «الإمبراطور» للعودة للمنافسة بشكل أقوى في الموسم المقبل.
ومع هذه الخطوة فإن عموري يواصل مساعيه في رحلة البحث عن نفسه، حيث لم يعرف الاستقرار منذ رحيله عن صفوف العين في عام 2018، فجاء مشواره مع الهلال السعودي قصيراً جراء الإصابة، ثم رحل سريعاً عن صفوف الجزيرة، فيما حاول العودة إلى مستواه المعهود في صفوف شباب الأهلي تحت قيادة المدرب مهدي علي، لكن رحيل المدرب عن صفوف «الفرسان» عجل بقرار رحيل عموري أيضاً حيث جاءت الوجهة هذه المرة مع «الفهود» الذي كان الأكثر جدية ورغبة بضم صانع الألعاب صاحب المهارات المميزة.
وبحسب نادي الوصل فإنه سيتم إقامة حفل تقديم للاعب في ملعب زعبيل خلال الفترة المقبلة للترحيب به في صفوف الوصل، والكشف عن بقية التفاصيل المرتبطة بهذا التعاقد، كما وجه الوصل الشكر لإدارة شباب الأهلي على التعاون في إتمام هذه الصفقة.
وساورت الشكوك عشاق الوصل حول اكتمال الصفقة من عدمها، قبل أن تأتي تغريدة أحمد الطنيجي عضو اللجنة الانتقالية المؤقتة للوصل، والتي وإن جاءت بصيغة مبطنة لكنها طمأنت عشاق الوصل بترقب إعلان النبأ السعيد وهو ما تحقق أمس بالفعل.
 

عمر عبدالرحمن
عموري
فريق الوصل
الهلال السعودي
شباب الأهلي
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