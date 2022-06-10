«الخروج المبكر» يطارد «الأبيض الأولمبي» للمرة الثانية



معتصم عبدالله (دبي)

طارد الخروج المبكر من الدور الأول منتخبنا الوطني الأولمبي في الاستحقاق الثاني تحت قيادة مدربه الحالي الإسباني دينيس دا سيلفا، بعدما أنهى «الأبيض» مشوار المشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقامة حالياً في أوزبكستان بالمركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، مقابل 7 للسعودية المتصدر، بفارق الأهداف أمام اليابان الوصيف، فيما حل منتخب طاجيكستان في المركز الأخير بدون رصيد.

وخاض «الأبيض الأولمبي» الذي ودع النهائيات القارية للمرة الأولى من الدور الأول بعد ثلاث مشاركات سابقة في النهائيات انهاءها في ربع النهائي 2014، 2016، 2020، ثلاث مباريات في النسخة الأخيرة 2022 استهلها بالخسارة أمام اليابان 1-2، والفوز في الثانية على طاجيكستان 2-0، والخسارة في الثالثة أمام السعودية 0-2.

وكرر «الأبيض الأولمبي» سيناريو أول مشاركة رسمية تحت قيادة مدربه الحالي في النسخة الثانية لبطولة غرب آسيا بالدمام في أكتوبر2021، بعدما ودع من الدور الأول وحل ثالثاً في ترتيب المجموعة الثانية التي ضمت إلى جانبه منتخبات العراق وفلسطين ولبنان، برصيد 3 نقاط أيضاً حصيلة انتصار وحيد على لبنان 3-0، مقابل الخسارة في مباراتين على التوالي أمام العراق 0-2، وفلسطين 0-1.

وكرر منتخبنا الأولمبي مشوار «التباين» الواضح ما بين النتائج في المباريات الرسمية والودية، حيث اكتفى بفوز وحيد في النهائيات وتسجيله 3 أهداف في مبارياته الثلاث، في الوقت الذي استقبلت شباكه 4 أهداف كثاني أضعف خط دفاع في المجموعة بعد طاجيكستان الذي استقبلت شباكه 10 أهداف.

وخلافاً للنتائج السلبية، مثل تواجد 9 لاعبين من مواليد 2001 وما دون ضمن القائمة النهائية لمنتخبنا الأولمبي الحالي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 بأوزبكستان أبرز الإيجابيات، حيث ستكون ذات المجموعة مؤهلة لخوض مشوار تصفيات النسخة المقبلة لكأس آسيا تحت 23 والمؤهلة بدورها إلى أولمبياد 2024.

وتضم المجموعة الحالية من لاعبي «أولمبي المستقبل» ضمن قائمة المنتخب الأخيرة ثنائي الحراسة راكان المنهالي، عيسى الهوتي، زايد سلطان، محمد المازمي، أحمد محمود، ياسر البلوشي، فهد بدر، منصور سعيد، عيسى خلفان، في انتظار انضمام لاعبي المنتخب الأول الحالي حارب عبدالله وسلطان عادل.

وكان الإسباني دينيس دا سيلفا أكد في تصريح سابق لـ «الاتحاد» في تعليقه على قائمة المنتخب «ان الأبيض يضم مجموعة جديدة من المواهب الشابة التي نتوقع ان تمثل المنتخب الأولمبي بشكل اساسي في المستقبل».