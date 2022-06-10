الأحد 12 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
19 نقطة ورباعية تمنحان بالميراس الصدارة البرازيلية
19 نقطة ورباعية تمنحان بالميراس الصدارة البرازيلية
10 يونيو 2022 12:56

ساو باولو (د ب أ)
اعتلى فريق بالميراس صدارة الدوري البرازيلي لكرة القدم، بعدما تغلب على بوتافوجو 4 / صفر في المرحلة العاشرة من المسابقة.
وفي مباراتين أخريين، تعادل كوريتيبا مع ساو باولو 1 / 1 وفورتاليزا مع جوياس بالنتيجة نفسها.
وتقدم بالميراس بثلاثة أهداف في الشوط الأول سجلها رونيلسون باربوسا وجوستافو سكاربا ورونيلسون باربوسا, في الدقائق 11 و18 و33، ثم أضاف ويسلي الهدف الرابع للفريق قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة.
ورفع بالميراس رصيده إلى 19 نقطة منفرداً بالصدارة بفارق نقطة واحدة أمام كورينثيانز، بينما تجمد رصيد بوتافوجو عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر.
وتعادل ساو باولو مع مضيفه كوريتيبا 1 / 1، ليرفع الأول رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف أمام كوريتيبا.
وتقدم ساو باولو بهدف سجله جوناثان كاييري في الدقيقة الرابعة ثم تعادل كوريتيبا بهدف للاعب أليف مانجا في الدقيقة 59 .
كذلك تعادل فورتاليزا مع جوياس 1 / 1، ليرفع الأول رصيده إلى ست نقاط في المركز العشرين الأخير، مقابل 13 نقطة لجوياس في المركز الثالث عشر.
وتقدم ياجو بيكاتشو لفورتاليزا في الدقيقة 13، ثم تعادل جوياس بهدف سجله بيدرو راؤول في الدقيقة 87 .

بالميراس
بوتافوجو
الدوري البرازيلي
آخر الأخبار
الوسطاء الدوليون في مؤتمر صحفي في الخرطوم
عربي ودولي
إرجاء الجولة الثانية من الحوار السياسي في السودان
12 يونيو 2022
عهد خليفة.. إنجازات ثقافية وصروح حضارية
الإمارات
عهد خليفة.. إنجازات ثقافية وصروح حضارية
12 يونيو 2022
محمد القرقاوي وسردار عمر زاقوف يوقعان اتفاقية تمديد الشراكة (وام)
الإمارات
تمديد الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين الإمارات وأوزبكستان ثلاث سنوات
12 يونيو 2022
صالح العامري خلال إحدى التجارب (من المصدر)
الإمارات
العامري يخرج من عزلته بعد 21 يوماً من المهمة
12 يونيو 2022
طقس مغبر نهاراً رطب ليلاً
الإمارات
طقس مغبر نهاراً رطب ليلاً
12 يونيو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©