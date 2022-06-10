عيضة المنهالي: نهضة وتطور عروض جمال الخيل ثمرة دعم منصور بن زايد



أبوظبي (وام)

أكد عيضة المنهالي أول حكم ساحة دولي في بطولات عروض جمال الخيول العربية، أن التطور الكبير والنهضة التي تعيشها بطولات الخيول العربية الأصيلة في الإمارات، جاءت بفضل التوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة والدعم الكبير من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، فضلا عن المتابعة الحثيثة من الشيخ زايد بن حمد آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وأعرب المنهالي عن فخره واعتزازه كونه أول حكم ساحة إماراتي دولي، مؤكدا على الدعم الكبير الذي وجده من جمعية الإمارات للخيول العربية التي أتاحت له الفرصة ووفرت له كل المتطلبات ومنحته الثقة ليمضي بعيداً في هذا المجال التخصصي غير المطروق من قبل المواطنين في الدولة.

وأوضح أن شغفه وحبه للخيل العربية قاده للدخول في هذا المجال الحيوي بعد أن لاحظ اتجاه معظم الشباب في الدولة لمجالات أخرى تتعلق بتربية واقتناء الخيل، وأن خلفيته القانونية كانت عاملا مساعدا له في مسيرة الاعتماد كحكم ساحة خاصة أن هذا المجال يحتاج إلى الكثير من المهارات والمعارف.

وعن مهمة حكم الساحة في بطولات جمال الخيل العربية، قال المنهالي: «وجود حكم الساحة مهم جدا في بطولات جمال الخيل فهو لا غنى عنه، لأن مهمته ضبط ساحة العرض، كما أنه يكون حلقة وصل بين الحكام والعارضين من جهة، ولجنة الانضباط من جهة أخرى، بالإضافة إلى ضبط الزمن للخيول حتى تأخذ حقها بعدالة، ومن مهام حكم الساحة أيضا متابعة حالة التركيز للحكام المساعدين بحيث لا تكون هناك أي أحاديث بينهم خلال التحكيم، وباختصار يمكنني القول بأن حكم الساحة مسؤول عن كل شيء داخل ساحة العرض».

أما عن الصفات التي يجب أن تتوفر في حكم الساحة لبطولات جمال الخيل العربية فقد أكد أنها ترتكز على النزاهة والحياد والانضباط من أساسيات هذه المهمة، وأنه لم يجد أي صعوبة في توافر تلك الصفات به لأنه في الأصل وعلى مدار عمره يعشق الخيل، ويستطيع أن يمارس وظيفته بكل حيادية.

وعن بعض المواقف الصعبة التي واجهت الحكم الدولي عيضة المنهالي قال: «افلات خيل من العارض في إحدى البطولات، وفقدان السيطرة عليه داخل الساحة مع بداية شوط مخصص للفحول التي يعتبر التعامل معها صعباً، لكن سرعة البديهة الفطرية قادتني للسيطرة على الموقف خلال فترة وجيزة، فبإشارة واحدة سريعة أمرت بإخراج جميع الخيول ما جعل السيطرة على الفحل تتم بسهولة وخلال زمن وجيز، وهذا الموقف وجد إشادة كبيرة وتبادلته حسابات التواصل الاجتماعي المختلفة مثمنة سرعة التصرف واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب للسيطرة على الوضع».