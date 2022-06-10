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معسكر صربي يجهز عجمان لـ «موسم الطموحات»
معسكر صربي يجهز عجمان لـ «موسم الطموحات»
10 يونيو 2022 12:30

رضا سليم (دبي)
حدد الجهاز الفني لفريق عجمان بقيادة الصربي جوران تيفجوديتش، يوم 16 يوليو المقبل موعداً لضربة البداية استعداداً للموسم الجديد، حيث يبدأ «البرتقالي» في التجهيز بالفحوصات الطبية وتدريبات اللياقة البدنية، قبل أن يدشن التجهيز الفني والخططي والذي يستمر ما يقرب من أسبوعين، ليتجه بعدها الفريق إلى معسكر صربيا لمدة 14 يوماً يتخللهم خوض عدد من المباريات مع أندية صربية، ثم يستكمل الفريق المرحلة الثالثة والأخيرة بالعودة للتدريبات مجدداً على استاد راشد بن سعيد وإقامة عدد من المباريات الودية مع فرق الدوري حتى موعد الجولة الأولى من الموسم الجديد.
في الوقت نفسه تسعى إدارة النادي برئاسة خليفة الجرمن لحسم بقية الصفقات المطلوبة قبل بدء التجمع الأول للفريق، حتى ينسجم اللاعبون الجدد مع القدامى، حيث لم يحسم البرتقالي صفقات الأجانب باستثناء التونسي فراس بالعربي المستمر مع الفريق طبقاً لعقده، والمغربي وليد أزارو الذي جدد مؤخراً لمدة موسمين، فيما لم يتم حسم مصير السلوفيني ميرال، وهي الصفقة التي سيتم الإعلان عنها خلال الأيام المقبلة، خاصة أن ميرال لديه الرغبة في الاستمرار مع الفريق ويحتاج الفريق إلى لاعب مهاجم للعب بجوار وليد أزارو في المقدمة.
و يسعى النادي على مستوى اللاعبين المقيمين إلى استمرار البرازيلي لياندرو لاعب شباب الأهلي المعار للموسم الثالث على التوالي، بجانب وجود عصام فايز وعصام سحيتيت، في الوقت الذي انتهت عقود عدد من اللاعبين الذين لعبوا للفريق على سبيل الإعارة في الموسم المنتهي، منهم سعيد جاسم وسعيد سليمان من شباب الأهلي، وعبدالله جاسم لاعب الوصل، كما لم تجدد إدارة النادي مع اللاعبين المواطنين البدلاء أمثال راشد مال الله وحسن زهران، بينما يمتلك جميع اللاعبين الأساسيين عقوداً مع النادي للموسم المقبل.
كان عجمان قد قدم موسماً مميزاً ونجح في إنهاء الدوري في المركز السابع برصيد 35 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الوصل السادس، حيث فاز في 10 مباريات وتعادل في 5 وخسر في 11 مباراة، وسجل لاعبوه 35 هدفاً فيما اهتزت شباكه بـ 40 هدفاً، وهو ما أوجد حالة من الرضا على النتائج من قبل إدارة النادي والجماهير، خاصة أن الفريق كان قاب قوسين أودني من الهبوط في الموسم قبل الماضي وحسم موقفه في المباراة الأخيرة، وهو ما يزيد من طموحات الإدارة والجماهير وكذلك الفريق في تقديم موسم أكثر جودة على كل المستويات، خصوصاً مع الاستقرار الفني والإداري الذي يعيشه الفريق.

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