12 رياضياً يمثلون الإمارات بالنسخة 11 من «الألعاب العالمية»

دبي (الاتحاد)

تشارك الإمارات في غمار النسخة الـ11 من دورة الألعاب العالمية، التي تستضيفها مدينة برمنجهام بالولايات المتحدة الأميركية بمشاركة 3600 رياضي ورياضية من 100 دولة من جميع أنحاء العالم، يتنافسون في 36 رياضة مختلفة تقام فعالياتها في 15 موقعاً خلال الفترة 7 إلى 17 من الشهر المقبل.

ويخوض المنافسات من الإمارات 12 رياضي في 4 ألعاب، هي الجو جيتسو ويمثلنا فيها كل من فيصل الكتبي 85 كجم، ومحمد السويدي 69 كجم، ومحمد العمري 77 كجم، وشما الكلباني 63 كجم. والمواي تاي نور الدين سمير 63.5 كجم، ومحمد مرضي 67 كجم، وأمين المعتصم 71 كجم، إلياس حبيب 81 كجم.

كما يشارك في مسابقة الدواثلون كل من سعود الزعابي وفارس الزعابي، فيما يخوض مسابقة القفز المظلي بالرياضات الجوية عبد الباري القبيسي وكورنيليا ميهاي.

وحققت الإمارات 4 ميداليات في تاريخ المشاركات بدورات الألعاب العالمية، التي استهلتها بالنسخة الثامنة عام 2009 في تايوان، حيث حصدت الميدالية البرونزية في مسابقة السنوكر عن طريق محمد شهاب، فيما نجح فيصل الكتبي لاعب منتخبنا الوطني للجو جيتسو في التتويج بالميداليتين الذهبية والفضية في النسخة العاشرة، التي أقيمت ببولندا عام 2017، كما أضاف منتخبنا الوطني للرياضات الجوية بذات النسخة الميدالية البرونزية بمسابقة القفز المظلي لفئة المختلط.

وتحتل الإمارات المركز الـ66 في جدول الترتيب العام لدورات الألعاب العالمية، في حين تتصدر إيطاليا الجدول برصيد 439 ميدالية، تليها الولايات المتحدة الأميركية في المركز الثاني برصيد 382 ميدالية، ثم ألمانيا في المركز الثالث برصيد 385، نظراً لأفضلية لصاحبة المركز الثاني من حيث عدد الميداليات الذهبية.

وتقام دورة الألعاب العالمية كل 4 سنوات بتنظيم الرابطة الدولية للألعاب العالمية، التي تأسست عام 1980، وهي منظمة غير ربحية تتكون من 37 اتحاداً رياضياً دولياً ومعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وتستضيف الولايات المتحدة الألعاب للمرة الثانية، عقب مرور 40 عام على إقامة النسخة الأولى عام 1981 بسانتا كلارا في كاليفورنيا، حيث يتوقع أن تحقق مردوداً اقتصادياً للمدينة يبلغ قدره 256 مليون دولاراً.

من جانبها أكدت المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، على أهمية مواصلة تعزيز الصورة المشرفة لرياضة الإمارات على المستويات كافة، وترك بصمات إيجابية في كل المحافل والاستحقاقات التي يخوضها أبنائنا وبناتنا من أجل رفع راية الوطن وتحقيق أفضل النتائج.

وأشارت بنت سليمان إلى أن اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، تحرص على تسخير جميع السبل أمام الرياضيين لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، في مسيرة تمثيل الوطن التي لا يضاهيها شرف، وتكرار الإنجازات والنجاحات في محفل رياضي جديد، لاسيما بعد الظهور المشرف لأبناء الإمارات في دورة الألعاب الخليجية التي اختتمت مؤخراً بالكويت.