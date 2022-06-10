جويلهيرم: لقب الشباب يفتح الباب لتحديات أكبر

مراد المصري (دبي)

أكد البرازيلي جويلهيرم لاعب شباب الأهلي، الذي توج هدافاً لدوري تحت 21 عاماً هذا الموسم، أنه حقق الكثير من النمو والنضوج الكروي في تجربته مع "الفرسان"، واصفاً تلك التجربة بالاستثنائية في رحلة صعوده.

وأكدت وسائل الإعلام البرازيلية، أن اللاعب عاش موسماً أول رائعا للغاية مع شباب الأهلي قادماً من فلامنجو، وتكيف خلاله مع كرة القدم خارج البلاد، ونجح في أن يقدم ما يستحق الوقوف أمامه.

وقال جويلهيرم في حديثه مع للإعلام البرازيلي: أعتقد أن أكبر نمو لي كان من الناحية التكتيكية، لدي الكثير من الحرية في اللعب والمجازفة، مهارتي تتمحور في المراوغة والسرعة، ولكن أيضاً الحركات للعثور على المساحات وتحقيق أقصى أداء ممكن، كما قلت في شباب الأهلي أعيش تجربة استثنائية، وثقتي مرتفعة للغاية.

وتابع: واجهت الكثير من المدافعين في الملعب لكن قدمت كل ما لدي، حيث أشعر بالتوازن داخل وخارج الملعب، أعيش في بلد بثقافة مختلفة عن البرازيل وكرة قدم مختلفة أيضاً، لكنني أرى نفسي متأقلم واعتقد أنني مستعد لمواجهة التحديات، بدون شك، الفوز بلقب دوري تحت 21 عاماً يفتح الباب أمام تحديات أكبر وأنا بانتظارها.

ونجح جويلهيرم في تسجيل 17 هدفاً توج بها هدافاً لدوري تحت 21 عاماً مع شباب الأهلي، بالإضافة لتسجيل هدف آخر مع الفريق الأول، وخاض بالمجمل في جميع المسابقات 32 مباراة بواقع 2037 دقيقة.