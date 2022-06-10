الفجيرة يبحث عن مدرب عربي

فيصل النقبي (الفجيرة)

تدرس إدارة نادي الفجيرة عدداً من السير التدريبية لمدربين عرب، من أجل التعاقد مع مؤهل لقيادة الفريق في الموسم القادم من دوري الأولى، وتحقيق طموحات إدارة وجماهير النادي، حيث تميل إدارة الفجيرة للتمهل في اتخاذ القرار، بما يضمن الاستقرار على مدرب يكون قادراً على تحقيق أهداف الفريق المستقبلية وبناء فريق شاب والاهتمام بأبناء النادي.

وكانت إدارة الفجيرة قد توجهت بالشكر للمدرب الوطني محمد عبدالله المسماري على قيادته للفريق خلال الموسم المنقضي، حيث حقق الفريق بقيادته المركز السابع برصيد 47 نقطة

وستعلن الإدارة عن المدرب والصفقات الجديدة من اللاعبين الأجانب خلال الفترة القادمة، بعد إعلان اتحاد الكرة عن أجندة الدوري والمسابقات، حيث ستقام بطولة دوري الدرجة الأولى مشاركة 17 فريقاً للمرة الأولى بتاريخ المسابقة.

من جانب آخر، تتواصل الأعمال الإنشائية بمشروع نادي الفجيرة الاستثماري الكبير المزمع الانتهاء منه بالعام القادم، وهو أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها إدارة النادي في إيجاد مصادر أخرى لدعم الفريق والمساهمة في إعادة البناء وتجهيز فريق قادر على تحقيق الطموحات المستقبلية، حيث من المنتظر أن يساهم المشروع في دعم ميزانية النادي بالمواسم القادمة.