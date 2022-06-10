الأحد 12 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
الفجيرة يبحث عن مدرب عربي
الفجيرة يبحث عن مدرب عربي
10 يونيو 2022 11:15

فيصل النقبي (الفجيرة)
تدرس إدارة نادي الفجيرة عدداً من السير التدريبية لمدربين عرب، من أجل التعاقد مع مؤهل لقيادة الفريق في الموسم القادم من دوري الأولى، وتحقيق طموحات إدارة وجماهير النادي، حيث تميل إدارة الفجيرة للتمهل في اتخاذ القرار، بما يضمن الاستقرار على مدرب يكون قادراً على تحقيق أهداف الفريق المستقبلية وبناء فريق شاب والاهتمام بأبناء النادي.
وكانت إدارة الفجيرة قد توجهت بالشكر للمدرب الوطني محمد عبدالله المسماري على قيادته للفريق خلال الموسم المنقضي، حيث حقق الفريق بقيادته المركز السابع برصيد 47 نقطة
وستعلن الإدارة عن المدرب والصفقات الجديدة من اللاعبين الأجانب خلال الفترة القادمة، بعد إعلان اتحاد الكرة عن أجندة الدوري والمسابقات، حيث ستقام بطولة دوري الدرجة الأولى مشاركة 17 فريقاً للمرة الأولى بتاريخ المسابقة.
من جانب آخر، تتواصل الأعمال الإنشائية بمشروع نادي الفجيرة الاستثماري الكبير المزمع الانتهاء منه بالعام القادم، وهو أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها إدارة النادي في إيجاد مصادر أخرى لدعم الفريق والمساهمة في إعادة البناء وتجهيز فريق قادر على تحقيق الطموحات المستقبلية، حيث من المنتظر أن يساهم المشروع في دعم ميزانية النادي بالمواسم القادمة.

نادي الفجيرة
دوري الدرجة الأولى
آخر الأخبار
الوسطاء الدوليون في مؤتمر صحفي في الخرطوم
عربي ودولي
إرجاء الجولة الثانية من الحوار السياسي في السودان
12 يونيو 2022
عهد خليفة.. إنجازات ثقافية وصروح حضارية
الإمارات
عهد خليفة.. إنجازات ثقافية وصروح حضارية
12 يونيو 2022
محمد القرقاوي وسردار عمر زاقوف يوقعان اتفاقية تمديد الشراكة (وام)
الإمارات
تمديد الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين الإمارات وأوزبكستان ثلاث سنوات
12 يونيو 2022
صالح العامري خلال إحدى التجارب (من المصدر)
الإمارات
العامري يخرج من عزلته بعد 21 يوماً من المهمة
12 يونيو 2022
طقس مغبر نهاراً رطب ليلاً
الإمارات
طقس مغبر نهاراً رطب ليلاً
12 يونيو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©