إيرفين بانتظار المكافأة

الدوحة (رويترز)

يتمنى جاكسون إيرفين أن يكافئ المنتخب الأسترالي جماهيره، التي ستستيقظ مبكراً لمشاهدة المواجهة الفاصلة أمام بيرو، وإلهام الجيل الجديد من لاعبي الفريق بالفوز والتأهل لكأس العالم لكرة القدم.

وتنطلق المباراة الفاصلة في قطر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الدوحة يوم الاثنين المقبل، مما يعني أن الجماهير في أستراليا ستحتاج للاستيقاظ في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، لمشاهدة المباراة على شاشات التلفزيون.

وقال إيرفين في الدوحة يبدو أن الأمر وكأنه منذ فترة طويلة لكن في زمن مختلف كنت استيقظ وأشاهد المباريات في الصباح الباكر. نأمل أن يستيقظ جيل الشباب مبكراً ويمكن لبعض لاعبي أستراليا في المستقبل أن يقصون تجربتهم الشخصية، حول كيف شاهدونا ونحن نتأهل لكأس العالم ويعيشون ذلك بأنفسهم.

وأستراليا وإيرفين ليسا غريبين عن المباريات الفاصلة، حيث بلغ الفريق كأس العالم الأخيرة 2018 في روسيا، بعد مواجهتين فاصلتين أمام سوريا وهندوراس.

وشارك إيرفين في المباراة الأولى التي انتهت بالتعادل السلبي أمام هندوراس، بينما كان بديلاً دون أن يشارك في الفوز الحاسم 3-1 في العودة في سيدني، حيث تأهلت أستراليا لكأس العالم للمرة الرابعة على التوالي أمام جماهيرها المنتشية، التي بلغ عددها 77 ألف متفرج في الاستاد الأولمبي.

وقال إيرفين الذي يلعب في ألمانيا: الكثير من اللاعبين الموجودين هنا اليوم كانوا جزءًا من ذلك، لذلك نحن بحاجة للتأهل من أجل اللاعبين الذين لم يكونوا معنا. كل مرحلة من التجربة الماضية يمكن أن تساعدنا على النمو والمساهمة فيما سنفعله الأسبوع المقبل أيضاً.

ولن يكون هناك سوى عدة عشرات من المشجعين القادمين من أستراليا، وعدد قليل من المغتربين الأستراليين في ملعب أحمد بن علي يوم الاثنين المقبل، لكن المنتخب الأسترالي اعتاد على اللعب أمام مقاعد خالية في الدوحة.

وفازت أستراليا على الإمارات 2-1 في الملحق الآسيوي في الاستاد ذاته يوم الثلاثاء الماضي، والأردن في مباراة ودية بالنتيجة ذاتها في استاد آخر بالدوحة الأسبوع الماضي.

وفازت أيضا بمباراتين "على أرضها" في تصفيات كأس العالم في العاصمة القطرية العام الماضي حينما أغلقت أستراليا حدودها بفعالية بسبب كوفيد-19.

وأضاف إيرفين الذي سجل الهدف الأول في الفوز على الإمارات: كل تجربة فريدة من نوعها. إنها بيئة مختلفة تماماً لكن نتمنى أن نحقق النتيجة ذاتها أمام بيرو.