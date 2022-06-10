الأحد 12 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
إيرفين بانتظار المكافأة
إيرفين بانتظار المكافأة
10 يونيو 2022 10:31

الدوحة (رويترز)

يتمنى جاكسون إيرفين أن يكافئ المنتخب الأسترالي جماهيره، التي ستستيقظ مبكراً لمشاهدة المواجهة الفاصلة أمام بيرو، وإلهام الجيل الجديد من لاعبي الفريق بالفوز والتأهل لكأس العالم لكرة القدم.
وتنطلق المباراة الفاصلة في قطر في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت الدوحة يوم الاثنين المقبل، مما يعني أن الجماهير في أستراليا ستحتاج للاستيقاظ في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، لمشاهدة المباراة على شاشات التلفزيون.
وقال إيرفين في الدوحة يبدو أن الأمر وكأنه منذ فترة طويلة لكن في زمن مختلف كنت استيقظ وأشاهد المباريات في الصباح الباكر. نأمل أن يستيقظ جيل الشباب مبكراً ويمكن لبعض لاعبي أستراليا في المستقبل أن يقصون تجربتهم الشخصية، حول كيف شاهدونا ونحن نتأهل لكأس العالم ويعيشون ذلك بأنفسهم.
وأستراليا وإيرفين ليسا غريبين عن المباريات الفاصلة، حيث بلغ الفريق كأس العالم الأخيرة 2018 في روسيا، بعد مواجهتين فاصلتين أمام سوريا وهندوراس.
وشارك إيرفين في المباراة الأولى التي انتهت بالتعادل السلبي أمام هندوراس، بينما كان بديلاً دون أن يشارك في الفوز الحاسم 3-1 في العودة في سيدني، حيث تأهلت أستراليا لكأس العالم للمرة الرابعة على التوالي أمام جماهيرها المنتشية، التي بلغ عددها 77 ألف متفرج في الاستاد الأولمبي.
وقال إيرفين الذي يلعب في ألمانيا: الكثير من اللاعبين الموجودين هنا اليوم كانوا جزءًا من ذلك، لذلك نحن بحاجة للتأهل من أجل اللاعبين الذين لم يكونوا معنا. كل مرحلة من التجربة الماضية يمكن أن تساعدنا على النمو والمساهمة فيما سنفعله الأسبوع المقبل أيضاً.
ولن يكون هناك سوى عدة عشرات من المشجعين القادمين من أستراليا، وعدد قليل من المغتربين الأستراليين في ملعب أحمد بن علي يوم الاثنين المقبل، لكن المنتخب الأسترالي اعتاد على اللعب أمام مقاعد خالية في الدوحة.
وفازت أستراليا على الإمارات 2-1 في الملحق الآسيوي في الاستاد ذاته يوم الثلاثاء الماضي، والأردن في مباراة ودية بالنتيجة ذاتها في استاد آخر بالدوحة الأسبوع الماضي.
وفازت أيضا بمباراتين "على أرضها" في تصفيات كأس العالم في العاصمة القطرية العام الماضي حينما أغلقت أستراليا حدودها بفعالية بسبب كوفيد-19.
وأضاف إيرفين الذي سجل الهدف الأول في الفوز على الإمارات: كل تجربة فريدة من نوعها. إنها بيئة مختلفة تماماً لكن نتمنى أن نحقق النتيجة ذاتها أمام بيرو.

كأس العالم 2022
أستراليا
بيرو
الإمارات
آخر الأخبار
الوسطاء الدوليون في مؤتمر صحفي في الخرطوم
عربي ودولي
إرجاء الجولة الثانية من الحوار السياسي في السودان
12 يونيو 2022
عهد خليفة.. إنجازات ثقافية وصروح حضارية
الإمارات
عهد خليفة.. إنجازات ثقافية وصروح حضارية
12 يونيو 2022
محمد القرقاوي وسردار عمر زاقوف يوقعان اتفاقية تمديد الشراكة (وام)
الإمارات
تمديد الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين الإمارات وأوزبكستان ثلاث سنوات
12 يونيو 2022
صالح العامري خلال إحدى التجارب (من المصدر)
الإمارات
العامري يخرج من عزلته بعد 21 يوماً من المهمة
12 يونيو 2022
طقس مغبر نهاراً رطب ليلاً
الإمارات
طقس مغبر نهاراً رطب ليلاً
12 يونيو 2022
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©