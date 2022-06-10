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«الملك» ليبرون يخطط لشراء فريق في لاس فيجاس
«الملك» ليبرون يخطط لشراء فريق في لاس فيجاس
10 يونيو 2022 11:00

لوس أنجلوس (أ ف ب) 
يملك نجم لوس أنجلوس ليكرز، ليبرون جيمس الذي أعلنته مجلة "فوربس" الأميركية مؤخراً كأول لاعب ينشط في الدوري الأميركي للمحترفين يملك ثروة تتخطى المليار دولار، هدفاً جديداً يتمثل بامتلاك فريق في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة في لاس فيجاس.
وأعلن جيمس البالغ من العمر 37 عاماً في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي من برنامجه الحواري "ذي شوب" عن رغبته في شراء ناد في الدوري الأميركي للمحترفين، حيث قال جيمس: أريد أن أمتلك فريقًا. أريد شراء فريق بالتأكيد. أريد فريق في فيجاس.
غالباً ما يتم ذكر لاس فيجاس كموقع رئيس لإمكانية إضافة فريق، إلى جانب سياتل، على الرغم من أن مفوض الدوري الأميركي للمحترفين آدم سيلفر، قال هذا الأسبوع إنه لا توجد خطط فورية للتوسع من 30 فريقاً.
بيد أن ثمة خطة لبناء صالة جديدة في لاس فيجاس بالإضافة الى ملعب "اليجيانت" الذي افتتح عام 2020، حيث يلعب نادي رايدرز لكرة القدم الاميركية.
ونال جيمس الذي توج 4 مرات بطلاً للدوري الاميركي في كرة السلة، جائزة أفضل لاعب 4 مرات أيضا، يمتلك شركة "سبرينج هيل"، وهي شركة تطوير وإنتاج ترفيهي أنتجت فيلماً سينمائياً صدر العام الماضي، من بطولة جيمس أطلق عليه تسمية "سبايس جام، اي نيو ليجاسي". وهو أيضاً مالك جزئي لمجموعة "فينواي سبورتس" التي تمتلك نادي بوسطن ريد سوكس في دوري البيسبول الأميركي، ويملك أسهماً في نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم.

ليفربول
ليبرون جيمس
لوس أنجلوس ليكرز
دوري السلة الأميركي
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