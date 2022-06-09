«الأبيض الأولمبي» يودع كأس آسيا

معتصم عبدالله (دبي)

ودع منتخبنا الوطني الأولمبي كأس آسيا تحت 23 عاماً المقامة في أوزبكستان، من الدور الأول للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته القارية في النهائيات، بالخسارة أمام نظيره السعودي 0-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين على استاد لوكوموتيف في طشقند، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة. وسجل طريق أيمن يحيى (57) وسعود عبدالحميد (90+3 من ضربة جزاء) ثنائية المنتخب السعودي في الشوط الثاني، وأكمل منتخبنا المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد المدافع عيد خميس في الدقيقة 75.

شهدت المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة فوز اليابان على طاجيكستان 3-0 على استاد بونيودكور، ليتصدر المنتخب السعودي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، بفارق الأهداف أمام اليابان، مقابل 3 نقاط لمنتخبنا «الثالث»، في حين بقي رصيد طاجيكستان خالياً من النقاط.

وحصلت السعودية واليابان على بطاقتي التأهل للدور ربع النهائي، وفي الدور ربع النهائي، تلتقي السعودية الأحد المقبل مع فيتنام ثانية المجموعة الثالثة، في حين تتقابل اليابان مع كوريا الجنوبية أولى المجموعة الثالثة.

وهي المرة الأولى التي يودع فيها «الأبيض الأولمبي» النهائيات من الدور الأول، بعدما توقف مشوار مشاركاته السابقة في ربع النهائي بالخسارة أمام الأردن 0-1 في 2014، و2016 أمام العراق 1-3، وغاب للمرة الوحيدة عن البطولة في 2018، قبل خروجه من الدور ربع النهائي في نسخة 2020 أمام أوزبكستان 1-5.

وكان منتخبنا الذي افتقد لعدد من عناصره الأساسية ضمن قائمة المنتخب الأول، أمثال علي صالح، ماجد راشد، حارب عبدالله، سلطان عادل، ليستهل مشوار النهائيات بالخسارة أمام اليابان 1-2، قبل أن يحقق فوزه الوحيد في الجولة الثانية على طاجيكتسان 2-0، ولكنه عاد ليخسر في الثالثة أمام السعودية 0-2.