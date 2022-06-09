مانشستر سيتي يضم «جوهرة الماتادور»

مدريد (د ب أ)

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، تعاقده مع لاعبة كرة القدم الإسبانية الدولية ليلى أليكسندري من أتلتيكو مدريد الإسباني بعقد يمتد لثلاثة مواسم.

وأوضح النادي في بيانه: مانشستر سيتي يسعده الإعلان عن التعاقد مع المدافعة الإسبانية الدولية ليلى أليكسندري من أتلتيكو مدريد. ووافقت ليلى «21 عاماً» على توقيع عقد لمدة ثلاث سنوات، وستنضم رسميا لصفوف الفريق في أول يوليو المقبل بعد استكمال التعاقد.

وترتدي ليلى أليكسندري في مانشستر سيتي القميص رقم 4، وستلعب في الفريق إلى جانب الفنزويلية ديينا كاستيانوس التي كانت زميله لها في أتلتيكو مدريد، قبل تعاقدها في الأسبوع الماضي مع مانشستر سيتي أيضاً.

وقالت أليكسندري: أشعر بسعادة بالغة لتواجدي هنا وأن أكون جزءًا من هذا النادي الرائع. أتطلع بشغف لما هو قادم. مانشستر سيتي من الأندية الكبيرة جداً، وأعتقد أن انتقالي إليه هو أفضل قرار اتخذته.

وأضافت: حلمي هنا هو الفوز بالعديد من الألقاب وتحسين مستواي كلاعبة لمساعدة زميلاتي.

كانت أليكسندري التحقت بأكاديمية الناشئين والناشئات في نادي برشلونة عام 2012، وهي في الثانية عشرة من عمرها، ثم انتقلت للعب بالفريق الثاني للنادي في 2015 وظلت معه لمدة عامين، قبل التعاقد مع أتلتيكو مدريد في صيف 2017 .

وخاضت أليكسندري نحو 50 مباراة مع أتلتيكو في مختلف البطولات وفازت معه بلقب الدوري الإسباني للسيدات في 2018 و2019، كما شاركت معه في دوري أبطال أوروبا.

وشاركت أليكسندري مع المنتخب الإسباني "الماتادور" في كأس العالم للناشئات تحت 17 عاماً في 2016، وفي كأس العالم للشابات تحت 20 عاماً في 2018، قبل الانضمام للمنتخب الأول في مايو 2019 .

ومنذ ذلك الحين، خاضت اللاعبة الشابة تسع مباريات دولية مع الفريق، كما تستعد حالياً للمشاركة معه في بطولة كأس الأمم الأوروبية للسيدات في إنجلترا الشهر المقبل.