كأس رئيس الدولة تنطلق من دور الـ32 بالموسم المقبل

معتز الشامي (دبي)

رفعت لجنة المسابقات باتحاد الكرة توصية إلى مجلس إدارة الاتحاد، بإقامة مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة من دور الـ32 بداية من الموسم المقبل، مع إبقاء نظام الذهاب والإياب في البطولة نفسها حتى الدور نصف النهائي، كما تم تطبيقه الموسم المنقضي وحقق نجاحاً فنياً وجماهيرياً للبطولة.

وأشارت مصادر من داخل اللجنة إلى اقتراح بإقامة نهائي كأس رئيس الدولة المؤجل من الموسم الماضي، في أكتوبر المقبل بعد التنسيق مع اللجنة الفنية لرابطة المحترفين.

وعلمت "الاتحاد" مسابقات دوري الأولى ستنطلق الموسم المقبل في شهر سبتمبر بمشاركة 17 فريقاً لأول مرة منذ سنوات، حيث تم الإبقاء على 15 فريقاً يضاف إليهم الفريقان الصاعدان من دوري الدرجة الثانية، وكشفت المصادر باللجنة، أن ورشة العمل التي عقدت بمقر الاتحاد أمس، تم خلالها إبلاغ الأندية بتطبيق نظام الصعود والهبوط من دوري الدرجة الثانية، حيث تعتمد لجنة المسابقات نظام الصعود الهبوط بين الدرجتين الأولى والثانية بنهاية الموسم المقبل.

وفيما يتعلق بعدد اللاعبين المسجلين في قوائم أندية الأولى للموسم المقبل، وعدد اللاعبين المحترفين أو "الفئات"، أشارت المصادر على منح الأندية أسبوعاً لتقديم مقترحاتها، حيث كانت اللجنة قد ناقشت زيادة القائمة إلى 30 لاعباً، بينما طالبت بعض الأندية الأخرى بالاكتفاء بعدد 26 أو 27 لاعباً، وهو ما سيخضع لمزيد من النقاش والتنسيق بين اللجنة وباقي الأندية.