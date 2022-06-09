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الرياضي
الترجي يختار معلول لخلافة الجعايدي
الترجي يختار معلول لخلافة الجعايدي
9 يونيو 2022 20:35

تونس(د ب أ) 

أعلن نادي الترجي التونسي لكرة القدم، التوصل إلى اتفاق مع المدرب العائد نبيل معلول لقيادة الفريق حتى يونيو 2024 خلفاً للمدرب المقال راضي الجعايدي.
ويأتي قرار إدارة الترجي بعد ساعات من إعلانها التخلي عن راضي الجعايدي في أعقاب سلسلة من النتائج السلبية، ومن بينها الخروج من دوري أبطال أفريقيا بهزيمة مفاجأة على ملعب رادس ضد وفاق سطيف الجزائري، والخروج المبكر من مسابقة الكأس أمام فريق من الدرجة الثانية هلال مساكن عبر ركلات الجزاء الترجيحية.
ويخوض الترجي ثلاث مباريات صعبة في مجموعة التتويج بالدوري التونسي وهو متصدر الترتيب بفارق نقطتين عن ملاحقه الاتحاد المنستيري.
ويعود معلول ابن النادي إلى تدريب الفريق بعد أن كان قاده في تجربته الأولى معه بين عامي 2010 و2012، إلى الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا ولقب الدوري في مناسبتين ولقب الكأس.
وقال معلول عقب التعاقد معه من إدارة الترجي: إن المفاوضات كانت سلسة للغاية ولم تأخذ وقتاً طويلاً.
وأضاف المدرب في تصريحه لإذاعة «موزاييك» الخاصة: الهدف الأول للترجي هذا الموسم يتمثل في حصد البطولة الوطنية، في انتظار قادم الاستحقاقات خلال الموسم القادم، خاصة أن دوري أبطال أفريقيا يعتبر المطلب الجماهيري رقم واحد في الترجي.
وتابع معلول أنه من الضروري تعزيز صفوف الفريق بلاعبين جدد خلال سوق انتقالات اللاعبين الميركاتو الصيفي القادم من أجل لعب الأدوار الأولى في دوري الأبطال.
ودرب معلول في تونس أيضاً فريقي الأفريقي والبنزرتي التونسيين وفريقي الدحيل والجيش القطريين والكويت الكويتي ومنتخبي سوريا والكويت.

الترجي
الأفريقي التونسي
دوري أبطال أفريقيا
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