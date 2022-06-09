مستشفى الشارقة للخيول ينظم دورات تثقيفية بيطرية

الشارقة (الاتحاد)

نظم مستشفى الشارقة للخيول، دورات تثقيفية بيطرية تناولت مواضيع متعددة بقاعة المحاضرات بمستشفى الشارقة للخيول، بحضور كبير من الملاك والمدربين والمهتمين برياضة الفروسية وسباقات الخيل.

وتعتبر مبادرة أقامة هذه الندوات التي ينظمها المستشفى، الأولى من نوعها وتهدف لتثقيف وزيادة معارف الملاك والمربين في مختلف مجالات الفروسية، مع التركيز على التعرف على الأمراض التي تنتشر بين الخيول وعلاجها وطرق الوقاية منها.

وشارك في تقديم المحاضرات مجموعة من الأطباء بمستشفى الشارقة للخيول، وتناولت مرض مغص الخيول "الكولك" بالإضافة إلى موضوع العناية بالخيول في حالات الطوارئ والإصابات.

وقدم الأطباء البيطريين شرحاً مفصلاً للأسباب الشائعة لمغص الخيول وكيفية الوقاية منه وشرح أحدث طرق العلاج في حال الإصابة، مؤكدين على أهمية الكشف المبكر للأمراض إذ تساعد على سرعة ونجاح طرق العلاج المتبعة وشددوا على أهمية الاهتمام والفحص الدوري للخيول.

وقدم المحاضرون شرحاً كاملاً لبرتوكول العلاج في حال إصابة الخيول بالمغص "الكولك" وشرحاً عن فترة التعافي من هذا المرض التي تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة، حيث تعود الخيول المصابة لنشاطها الطبيعي.

وصرح سلطان خليفة اليحيائي مدير عام مستشفى الشارقة للخيول: منذ افتتاح هذا الصرح عام 2004 وهو في تألق وتأتي هذه الندوة في إمارة الشارقة عاصمة الثقافة في إطار دور مستشفى الشارقة للخيول في نشر العلم والثقافة بين أصحاب وملاك الخيول والمدربين.

وأضاف: الحضور الكبير للندوة هو أهم علامات نجاحها وهذه الندوة هي ضمن سلسلة ندوات سيقدمها المستشفى لتعزيز الثقافة في مجتمع الفروسية والمتهمين بهذا الرياضة.

وأكد أن مستشفى الشارقة للخيول من أفضل المستشفيات في منطقة الخليج العربي، ومركز الإخصاب في المستشفى هو المركز الوحيد المعتمد في الدولة من الاتحاد الأوروبي لتجميع وتجميد وتخزين السائل المنوي والأجنة، ونقل الأجنة واستيراد وتصدير السائل المنوي في جميع أنحاء العالم .

من جانبها رحبت مديرة المستشفى الدكتورة ميكا دوريك بالحضور قائلةً: إن المستشفى مفتوح للجميع ومستعد لتقديم المزيد من المحاضرات والدورات التثقيفية في مختلف التخصصات البيطرية