بعد استقرار مبابي وهالاند.. 5 لاعبين يشعلون الانتقالات

باريس (أ ف ب)

قرّر كيليان مبابي البقاء مع باريس سان جيرمان رافضاً عرض ريال مدريد، انتقل إيرليج هالاند إلى مانشستر سيتي بطل إنجلترا، لكن أسماء أخرى كبيرة لا تزال تشغل سوق الانتقالات الصيفية في كرة القدم، حيث يظل 5 لاعبين يتعين متابعتهم في الأسابيع المقبلة.

أبرزهم روبرت ليفاندوفسكي «بايرن ميونيخ» والذي قرر بعد 8 مواسم رائعة مع بايرن ميونيخ، الرحيل. سيبلغ ليفاندوفسكي الرابعة الثلاثين في أغسطس، لكن يبقى له موسم من عقده في ملعب أليانز أرينا، وقد أعلن صراحة الشهر الماضي أن قصته مع البافاري انتهت.

يصرّ بايرن على الاحتفاظ بلاعب سجل 50 هدفاً لناديه الموسم الماضي، وكان أفضل هداف في البوندسليجا خلال المواسم الخمسة الماضية، فيما قال رئيسه هربرت هاينر "العقد هو عقد".

لكن إذا أراد بايرن الحصول على مردود مالي، يتعين عليه بيعه هذا الصيف، وإلا سيصبح لاعباً حراً. يتردّد أن برشلونة الإسباني جهّز له عقداً لثلاث سنوات وأن هداف بروسيا دورتموند السابق يريد الرحيل إلى الليجا الإسبانية.

وأمضى ساديو ماني الهداف السنغالي ستة مواسم ناجحة مع ليفربول الإنجليزي، محرزاً معه لقبي دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، لكن يبدو أن مشواره في ملعب أنفيلد قد ينتهي قبل عام من نهاية عقده، في ظل رغبة بايرن ميونيخ في ضمّه.

قال ماني البالغ 30 عاماً هذا الأسبوع، حيث يشارك مع منتخب بلاده في تصفيات أمم إفريقيا 2023: أليس بين 60 و70% من جماهير ليفربول يريدون رحيلي؟ سأقوم بما يطلبونه".

لكن بحسب تقارير إنجليزية، رفض ليفربول عرضاً من بايرن بقيمة 30 مليون جنيه استرليني (37.6 مليون دولار) لضم مانيه الذي سجّل 120 هدفاً منذ وصوله إلى مرسيسايد من ساوثمبتون عام 2016.

وقد يؤدي رحيل ليفاندوفسكي وماني إلى انتقال الأوروجوياني داروين نونييس إلى ليفربول. كان المهاجم الذي سيبلغ الثالثة والعشرين هذا الشهر، أفضل هداف في الدوري البرتغالي الموسم المنصرم برصيد 26 هدفاً لمصلحة بنفيكا. سجّل أيضاً ستة أهداف في دوري أبطال أوروبا، بما في ذلك مواجهتان في ربع النهائي حيث خسر أمام ليفربول.

يرتبط الأوروجوياني الدولي الذي انضمّ لبنفيكا من ألميريا الإسباني عام 2020 بعقد مع فريق العاصمة البرتغالية حتى 2025، ولن يرحل بثمن زهيد. لكن بنفيكا يريد 100 مليون يورو «107 ملايين دولار» بحسب تقارير صحفية برتغالية. وتشير تقارير أيضاً إلى رغبة مانشستر يونايتد بضمه.

وينتهي عقد بول بوجبا مع مانشستر يونايتد مختتماً فترة ثانية غير مثمرة في ملعب أولد ترافورد، حيث عاد عام 2016 من يوفنتوس الإيطالي مقابل صفقة قياسية عالمية حينها بلغت 89 مليون جنيه استرليني «116 مليون دولار آنذاك».

ارتبط اسم بطل العالم البالغ 29 عاماً، بعد موسم أخير مخيّب مع الشياطين الحمر، بالانتقال سابقاً إلى ريال مدريد وخصوصاً باريس سان جيرمان، حيث وُلد ونشأ في ضواحي العاصمة.

لكن يبدو أن لاعب الوسط يشق طريقه عائداً إلى يوفنتوس تورينو حيث لعب بين 2012 و2016. يتوقع أن يوقع اللاعب المرتبط سابقاً بوكيل الأعمال الراحل مينو رايولا، بعقد مع السيدة العجوز يوفّر له 8 ملايين يورو سنوياً.

قال بوجبا هذا الأسبوع في مقابلة مع موقع أميركي: أريد فقط الأفضل لي. أنا أفكّر، أقوم بربط الأمور، آخذ وقتي وأنتظر الأفضل. كل ما أريده هو ممارسة كرة القدم، أكون نفسي وأستمتع بما أقوم به.

تابع: يمكن أن نخسر مباريات وألقاب، لكن يجب أن تكون سعيداً أينما كنت".

وكذلك ينتهي عثمان ديمبيليه البالغ 25 عاماً مع برشلونة، بعد خمس سنوات أثقلتها الإصابات. بدا الكتالوني راغباً بالحفاظ عليه، خصوصاً بعد استعادة مستوياته إثر قدوم المدرب الجديد تشافي منتصف الموسم، لكن المفاوضات تبدو متعثرة. ارتبط اسمه بقوة بالانتقال إلى باريس سان جيرمان، لكن لاعب نادي رين السابق لا يستبعد أن ينتقل إلى الدوري الإنجليزي.