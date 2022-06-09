الجمعة 10 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
النصر يُبرم اتفاقية مع هاربور لإدارة المشروعات العقارية
النصر يُبرم اتفاقية مع هاربور لإدارة المشروعات العقارية
9 يونيو 2022 20:30

دبي (الاتحاد)

وقعت شركة نادي النصر للاستثمار اتفاقية شراكة مع شركة هاربور العقارية، تتولى الأخيرة بموجبها إدارة المشاريع العقارية التابعة لنادي النصر التي تتمثل في نحو إحدى عشرة بناية سكنية داخل مقر النادي في قلب منطقة عود ميثاء، تتضمن 500 شقة سكنية بالإضافة إلى أكثر من 68 محلاً تجارياً.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بمقر النادي، بحضور منصور الفلاسي عضو مجلس إدارة النادي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، وجمال لوتاه عضو مجلس ادارة النادي، وأعضاء مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، ومهند الوادية المدير التنفيذي لشركة هاربور العقارية.
وأعرب منصور الفلاسي، في كلمته عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع شركة هاربور، وقال «نفتخر بالنهج الذي أسس عليه نادي النصر كرائد من رواد مجال الاستثمار في الأندية الرياضية، ونسعى لتحقيق الاستدامة والاكتفاء الذاتي للنادي».
أضاف: «نسعد بإعلان شراكتنا مع هاربور العقارية وهي شركة ذات تصنيف عال ومعروفة عالميا وهي ليست فقط شراكة لادارة العقارات، بل لإضافة أيقونة جديدة الى إمارة دبي».
وأردف قائلاً «أتوجه بخالص الشكر والتقدير للشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر، على دعمه اللامحدود وتوجيهاته الدائمة التي تشكل نهجاً وطريقاً نحو التقدم والازدهار لنادينا، كما أتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي على دعمهم الدائم، وأشكر مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار ونفتخر بهذه الاضافة التي ستكون علامة فارقة، وان شاء الله ستكون هناك مشاريع قادمة مستقبلاً، ونتمنى لهذه الشراكة النجاح والاستمرار».
من جانبه قال مهند الوادية المدير التنفيذي لهاربور العقارية: «أشكر مجلس ادارة شركة النصر للاستثمار على ثقتهم، هذا شرف لنا و مسؤولية كبيرة،هدفنا تفعيل كل الاستراتيجيات في خدمة محفظة نادي النصر للاستثمار و نسهم في تطوير دخلها والحفاظ على سمعة نادي النصر وهو علم من أعلام دولة الإمارات، وأتمنى أن نكون عند حسن ظنكم». 

نادي النصر
فريق النصر
عود ميثاء
آخر الأخبار
عيضة المنهالي: نهضة وتطور عروض جمال الخيل ثمرة دعم منصور بن زايد
الرياضي
عيضة المنهالي: نهضة وتطور عروض جمال الخيل ثمرة دعم منصور بن زايد
اليوم 13:45
لجنة في "الوطني" تعتمد تقريرها حول مشروع قانون في شأن تنظيم دور العبادة
الإمارات
لجنة في "الوطني" تعتمد تقريرها حول مشروع قانون في شأن تنظيم دور العبادة
اليوم 13:26
أدنوك للتوزيع تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الذكي
الاقتصادي
أدنوك للتوزيع تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الذكي
اليوم 13:22
يصطف الناس لإجراء اختبارات الحمض النووي في أحد الشوارع ، وسط إجراءات إغلاق جديدة
عربي ودولي
شنغهاي تشهد موجة فحص غير مسبوقة لكوفيد
اليوم 13:18
بقايا سيارة تسلا بعد تحطمها في وودلاندز ، تكساس
الاقتصادي
أميركا توسع التحقيق في "القيادة الآلية" لسيارات "تسلا"
اليوم 13:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©