النصر يُبرم اتفاقية مع هاربور لإدارة المشروعات العقارية

دبي (الاتحاد)

وقعت شركة نادي النصر للاستثمار اتفاقية شراكة مع شركة هاربور العقارية، تتولى الأخيرة بموجبها إدارة المشاريع العقارية التابعة لنادي النصر التي تتمثل في نحو إحدى عشرة بناية سكنية داخل مقر النادي في قلب منطقة عود ميثاء، تتضمن 500 شقة سكنية بالإضافة إلى أكثر من 68 محلاً تجارياً.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم بمقر النادي، بحضور منصور الفلاسي عضو مجلس إدارة النادي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، وجمال لوتاه عضو مجلس ادارة النادي، وأعضاء مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار، ومهند الوادية المدير التنفيذي لشركة هاربور العقارية.

وأعرب منصور الفلاسي، في كلمته عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مع شركة هاربور، وقال «نفتخر بالنهج الذي أسس عليه نادي النصر كرائد من رواد مجال الاستثمار في الأندية الرياضية، ونسعى لتحقيق الاستدامة والاكتفاء الذاتي للنادي».

أضاف: «نسعد بإعلان شراكتنا مع هاربور العقارية وهي شركة ذات تصنيف عال ومعروفة عالميا وهي ليست فقط شراكة لادارة العقارات، بل لإضافة أيقونة جديدة الى إمارة دبي».

وأردف قائلاً «أتوجه بخالص الشكر والتقدير للشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر، على دعمه اللامحدود وتوجيهاته الدائمة التي تشكل نهجاً وطريقاً نحو التقدم والازدهار لنادينا، كما أتوجه بالشكر إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي على دعمهم الدائم، وأشكر مجلس إدارة شركة نادي النصر للاستثمار ونفتخر بهذه الاضافة التي ستكون علامة فارقة، وان شاء الله ستكون هناك مشاريع قادمة مستقبلاً، ونتمنى لهذه الشراكة النجاح والاستمرار».

من جانبه قال مهند الوادية المدير التنفيذي لهاربور العقارية: «أشكر مجلس ادارة شركة النصر للاستثمار على ثقتهم، هذا شرف لنا و مسؤولية كبيرة،هدفنا تفعيل كل الاستراتيجيات في خدمة محفظة نادي النصر للاستثمار و نسهم في تطوير دخلها والحفاظ على سمعة نادي النصر وهو علم من أعلام دولة الإمارات، وأتمنى أن نكون عند حسن ظنكم».