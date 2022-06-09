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الرياضي
وزير الرياضة المصري يؤكد عمق العلاقات مع الإمارات
وزير الرياضة المصري يؤكد عمق العلاقات مع الإمارات
9 يونيو 2022 20:02


القاهرة (وام)
أكد معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري أن علاقات الإمارات ومصر تقوم على الأخوة والحب والمودة، مشيراً إلى أن الرياضة لعبت دوراً محورياً ومؤثراً في تنمية العلاقة بين البلدين الشقيقين. 

جاء ذلك في كلمة معاليه خلال حفل تدشين وإطلاق الكتاب التوثيقي «الإمارات ومصر.. سيرة حب» للزميل الإعلامي محمد الجوكر الأمين العام لجمعية الإعلام الرياضي بحضور عدد من الإعلاميين العرب والمصريين من مختلف وسائل الإعلام. 

وخلال الحفل، الذي أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة وجه الجوكر شكره وامتنانه لمعالي الدكتور أشرف صبحي لرعاية وحضور الحفل، ولجميع المؤسسات الإعلامية المصرية والعربية، مؤكداً أن إصدار الكتاب جاء لرد الجميل إلى مصر والمصريين الذين يكن لهم كل مودة وتقدير.
شهد الحفل عرض فيلم وثائقي بصوت مؤلف الكتاب تناول العلاقات التاريخية والمتميزة بين الإمارات ومصر على مختلف الصعد خاصة الرياضية طوال 50 عاماً متصلة. 

وعقب مراسم توقيع أول نسخة من الكتاب، أهدى الجوكر معالي وزير الشباب والرياضة المصري والحضور نسخا من الكتاب.

أشرف صبحي
محمد الجوكر
الرياضة المصرية
الرياضة الإماراتية
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