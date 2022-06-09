«المانشافت» يتخطى مرحلة الغيوم

برلين (د ب أ)

قال أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني لكرة القدم، إن لاعبي المنتخب الألماني لا يخططون للانحناء كإشارة ضد العنصرية قبل مباراتهم أمام المنتخب المجري في بودابست، المقرر إقامتها بعد غدٍ السبت في دوري أمم أوروبا.

وقال بيرهوف: لا، لا توجد مثل هذه الأفكار حتى الآن. بالنسبة لمباراة المجر لا يوجد شيء تم التخطيط له.

وانحنى لاعبو المنتخب الألماني «المانشافت» مع لاعبي المنتخب الإنجليزي قبل بداية المباراة التي جمعتهم يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد أن تعرض المنتخب الإنجليزي لصافرات استهجان لقيامهم بالانحناء قبلها بأيام في بودابست.

وقال بيرهوف: كانت هناك مناقشات قبل المباراة أمام إنجلترا، أردنا أيضاً أن ندعم الإنجليز بهذه الإيماءة.

وعلى صعيد اللعب، قال بيرهوف: إن هدفنا الواضح هو الفوز بالمباراة وحصد النقاط الثلاث أمام المجر، خاصة بعد أن بدأ المنتخب الألماني مباريات المجموعة الثالثة بالمستوى الأول بالتعادل في أول مباراتين أمام إنجلترا وإيطاليا بنتيجة واحدة هي 1/1.

وأضاف: هذا ما نريده. حتى ولو كنا نعلم أن هذا سيكون صعباً.

وقال هانسي فليك مدرب المنتخب الألماني، إنه سيستخدم أول أربع مباريات في دور المجموعات كأنها مباريات تجريبية قبل بطولة كأس العالم التي تقام في وقت لاحق هذا العام، ولكن بيرهوف قال إن تصدر ترتيب المجموعة بعد انتهاء آخر مباراتين في سبتمبر هو «الهدف» من أجل الوصول للنهائيات التي تقام في 2023. ويعتقد بيرهوف أن الفريق يسير على الطريق الصحيح وأن الغيوم التي كانت تغطي الفريق والتي أشار إليها في نوفمبر 2020 لم تعد موجودة الآن.

ولكنه أضاف: لو كانت السماء صافية من دون غيوم لفزنا على إنجلترا وإيطاليا 2/ صفر. ربما كانت الأجواء ستبدو مشمسة للغاية.