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الرياضي
«ويمبلدون» تجتاز أزمة الحظر بالجوائز القياسية
«ويمبلدون» تجتاز أزمة الحظر بالجوائز القياسية
9 يونيو 2022 18:30

لندن (د ب أ)

 أعلن منظمو بطولة ويمبلدون للتنس، أن الجوائز المالية للبطولة التي تقام هذا الصيف ستكون قياسية، حيث سيحصل الفائزان بمنافستي فردي الرجال والسيدات على مليوني جنيه إسترليني.
وسيكون مجموع الجوائز 35. 40 مليون إسترليني بزيادة 1. 11% عن جوائز نسخة البطولة في 2021، التي شهدت تقليص القدرة بسبب فيروس كورونا، وبزيادة 4. 5% عن آخر بطولة عادية تمت إقامتها في 2019.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أنه كان هناك تكهنات بتقليل الجوائز المادية، بعد إلغاء نقاط التصنيف في أعقاب قرار منظمي بطولة ويمبلدون بحظر مشاركة اللاعبين الروس والبيلاروس، ولكن بحضور جماهيري كامل وإقامة المباريات وسط يوم الأحد للمرة الأولى، اختار المنظمون عدم تقليص المكافآت.
ولم يتضح بعد ما إذا كان عدم منح نقاط تصنيف سيؤدي لانسحاب اللاعبين من عدمه، علماً بأن نعومي أوساكا إحدى أبرز اللاعبات أعربت عن شكوكها علانية بشأن المشاركة في البطولة، ولكن الجائزة المالية ستكون عامل جذب كبيراً لأغلب اللاعبين واللاعبات.
وسيحصل اللاعبون الخاسرون في الدور الأول من مباريات الفردي على 50 ألف جنيه إسترليني، بينما سيحصل الوصيف على أكثر من مليون يورو.
وقال إيان هيويت مدير البطولة: من الدور الأول بتصفيات البطولة حتى التتويج باللقب، فإن توزيع الجوائز هذا العام يهدف إلى أن يعكس مدى أهمية اللاعبين للبطولات، حيث نسعى لمواصلة تقديم أحد أهم الأحداث الرياضية التي تنطلق يوم 27 يونيو الجاري.

ويمبلدون
ناومي أوساكا
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