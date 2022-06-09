بطل العرب يشـارك في «سوبر جلوب» لليد

دبي (الاتحاد)

وافق الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى، على مقترح رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد فاضل بن علي آل نمر، بمنح «بطل العرب» في البطولة المقبلة المقرر إقامتها خلال الفترة من 25 أغسطس إلي 4 سبتمبر المقبلين، بطاقة التأهل المباشر إلى بطولة العالم للأندية «سوبر جلوب»، والتي ستقام في أكتوبر المقبل في السعودية، كما سيتأهل بطل السوبر العربي 2023 إلى ذات البطولة في النسخة بعد المقبلة من «سوبر جلوب» والمقررة في 2023.

وتهدف الفكرة التي تبناها فاضل آل نمر رئيس الاتحاد العربي لكرة اليد، إلى رفع مستوى المنافسة في البطولات العربية المقبلة، بالإضافة إلي جعلها مطمعاً للأندية العربية للوصول للمحفل العالمي «سوبر جلوب»، والذي يضم نخبة الفرق وأبطال قارات العالم.

وقدم فاضل آل نمر الشكر للدكتور حسن مصطفى ولكافة أعضاء الاتحاد الدولي لكرة اليد، على قبول المقترح الذي من شأنه رفع مستوى القوة والمنافسة في البطولات العربية، مؤكداً أن العمل في تطوير الاتحاد والبناء على المكتسبات السابقة سيكون تدريجياً في مختلف الفئات والبطولات بشتى أنواعها، داعياً الأندية والفرق العربية إلي تجهيـز فرقها للبطولات التي أصبحت رسمياً مؤهلة لبطولة العالم «سوبر جلوب» في النسختين القادمتين.