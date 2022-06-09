4 محاور في ورشة عمل أندية الدرجة الأولى للموسم الجديد

دبي (الاتحاد)

نظمت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة، ورشة عمل لمناقشة مسابقات الفريق الأول لأندية الدرجة الأولى في الموسم الرياضي الجديد 2022-2023، شارك في الورشة أحمد يوسف بن درويش عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة المسابقات، ومسؤولو إدارة المسابقات بالاتحاد، وممثلو أندية الدرجة الأولى.

ورحب رئيس لجنة المسابقات بممثلي الأندية ناقلاً لهم تحيات رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، مشيداً بالتعاون القائم والمستمر بين اتحاد الكرة وإدارات أندية الدرجة الأولى، والذي أسهم بشكل كبير في نجاح جميع مسابقات الموسم الرياضي الماضي، والتي شهدت منافسات كبيرة بين الفرق إلى الجولات الأخيرة.

وأشار بن درويش إلى أن لجنة المسابقات تحرص على التشاور مع الأندية في كافة الأمور الإدارية والتنظيمية للمسابقات قبل بداية الموسم الرياضي الجديد، بهدف طرح ومناقشة الأفكار والمقترحات التي تسهم في تطوير مسابقاتنا المحلية واللعبة بشكل عام.

وناقشت ورشة العمل أربعة محاور، تضمنت مسابقات الموسم الرياضي 2022-2023، وأعداد اللاعبين المسجلين في الفريق الأول وفئاتهم، وبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، كما تم استعراض أجندة مسابقات الفريق الأول للموسم الكروي المقبل، بالإضافة إلى التعديلات المقترحة على لوائح المسابقات.

وخلال مناقشات محاور ورشة العمل، تقدم ممثلو الأندية بمقترحات، ستقوم اللجنة بدراستها خلال الأيام المقبلة، وتقديم توصية لعرضها على مجلس إدارة اتحاد الكرة للاعتماد.