59 هدفاً مشبوهاً تقود 4 أندية نحو الهاوية

رضا سليم (دبي)



شهدت ملاعب جنوب أفريقيا واقعة تلاعب غريبة في مباريات دوري الدرجة الرابعة، بعدما انتهت إحدى المباريات الحاسمة للتأهل بنتيجة 59-1، منها 41 هدفاً سجلها لاعبو الفريق المنافس في مرماه بنيران صديقة، وجاء القرار بإيقاف 4 أندية مدى الحياة.

وقرر اتحاد منطقة موباني في جنوب أفريقيا إيقاف 4 أندية مدى الحياة للتلاعب في نتائج المباريات، وهي «نسامي مايتي بيردز» الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة، إلى جانب فرق «ماتياسي» و«شيفولاني دنجرز تايجرز» و«كوتوكو هابي بويز» بسبب التلاعب في نتائج المباريات.

وكان فريقا ماتياسي ودنجرز تايجرز يتنافسان على اللقب، عندما بدأت تظهر بعض النتائج المثيرة للجدل؛ إذ فاز فريق دنجرز تايجرز على كوتوكو هابي بويز بنتيجة 33-1، لكن جاء فريق ماتياسي ليرفع فارق الأهداف بشكل كبير بفوزه 59-1 على فريق نسامي، من بينها 41 هدفاً بنيران صديقة.

واحتاج فريق «ماتياسي» إلى معجزة للصعود إلى دوري الدرجة الثانية، لأنه كان يحتل المركز الثالث في الجدول بفارق أهداف يصل إلى 18 هدفاً، ويتبقى له مباراة واحدة وعليه أن يسجل 18 هدفاً ولا يستقبل مرماه أي هدف أو يفوز بفارق هذا العدد الكبير من الأهداف.

وكان الفوز 59-1 مشبوهاً، حيث كان الهدف يأتي كل 90 ثانية، كما تضمنت المباراة 41 هدفاً بنيران صديقة من لاعبي نسامي، الذي أنهى المباراة بسبعة لاعبين فقط.

وأدى التلاعب الفاضح في نتائج المباريات إلى حظر الفرق الثلاثة الأولى في الدوري، إضافة إلى كوتوكو هابي بويز مدى الحياة وإعلان فريق «جاولا كلاسيك» صاحب المركز الرابع كمتصدر للدوري عن منطقة موباني في جنوب أفريقيا.

وقال فينسينت رامفاجو رئيس اتحاد منطقة موباني: توصل تحقيقنا إلى أن ماتياسي ونسامي أرادا منع دنجرز تايجرز من احتلال الصدارة، لذا اتفقا على التلاعب بنتيجة المباراة لمنع حدوث ذلك.

وتبدو النتائج غير المعقولة ليست جديدة في كرة القدم الإفريقية، حيث تم إيقاف فريقين نيجيريين لمدة 10 سنوات عام 2013 بعد فوزهما بنتيجة 79-0 و67-0، إلا أن ذلك لا يحطم الرقم القياسي لفريق أديما في مدغشقر، الذي فاز بنتيجة 149-0 على منافسه سولميرن.