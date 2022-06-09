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الرياضي
بطولة التحدي للجو جيتسو تنطلق في العين 18 يونيو
بطولة التحدي للجو جيتسو تنطلق في العين 18 يونيو
9 يونيو 2022 17:45

 

أبوظبي (الاتحاد)
ينظم اتحاد الجو جيتسو النسخة الثالثة من مهرجان التحدي للجو جيتسو للعام الحالي لفئات البراعم والأشبال للمراحل السنية من (4 إلى 15 عاماً) يومي 18 و19 يونيو الجاري في المركز الرياضي بجامعة الإمارات في مدينة العين، بمشاركة مئات اللاعبين واللاعبات من مختلف الأندية والأكاديميات.
ويقول يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو:«يأتي تنظيم النسخة الثالثة من بطولة التحدي في إطار إستراتيجية الاتحاد الرامية إلى الاستثمار في المواهب الصغار الناشئة مواهبهم من خلال المشاركة في بطولات ومهرجانات تنمّي قدراتهم وثقتهم بأنفسهم باعتبارهم من أهم الركائز التي ستحدد ملامح تطور جو جيتسو الإمارات في المستقبل وترسيخ ريادة الدولة عالميا في هذه الرياضة».
وأضاف البطران: «تساهم البطولة بأجوائها الحماسية بالارتقاء بالقدرات والمواهب، وتنمية القيم الاجتماعية والوطنية، لدى الأطفال خصوصا وأن الجو جيتسو تمثل رياضة القيم النبيلة التي تسهم في بناء الإنسان، وتعزيز قيم الانتماء والانضباط والاحترام والعزيمة.»
ومن المقرر أن تنطلق البطولة السبت 18 يونيو بمنافسات الأطفال حملة الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر، فيما تستكمل نزالاتها في اليوم التالي بمنافسات فئتي الأشبال والناشئين من حملة الأحزمة الأبيض والرمادي والأصفر والبرتقالي والأخضر. 

الجو جيتسو
اتحاد الجو جيتسو
جامعة الإمارات
يوسف البطران
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