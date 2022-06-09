«دبي الرياضي» يحتفي بأبطال دوريات المراحل السنية



دبي (الاتحاد)

ثمّن مجلس دبي الرياضي إنجازات فرق الرديف والشباب والناشئين لكرة القدم في أندية دبي التي أحرزت جميع ألقاب بطولات دوريات كرة القدم للموسم 2021-2022 للمراحل السنية (الأشبال والناشئين والشباب) وصولا الى فرق 21 سنة وعددها 9 بطولات.

جاء ذلك خلال احتفالية مجلس دبي الرياضي بمناسبة ختام الموسم الكروي واستقبال الفائزين في البطولات والاشادة بجهودهم وتحفيزهم على تقديم المزيد من الإنجازات في المواسم المقبلة، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام وعلي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي في المجلس ومدراء الأكاديميات في أندية دبي.

وأحرز نادي شباب الأهلي 5 بطولات هي: دوري المحترفين تحت 21 سنة، دوري الشباب تحت 21 سنة، كأس الشباب تحت 21، دوري الناشئين تحت 17، دوري الاشبال تحت 14 سنة، فيما أحرز نادي الوصل 3 بطولات هي: دوري الشباب تحت 19، دوري الناشئين تحت 16، دوري الاشبال تحت 13 سنة، وفوز نادي النصر ببطولة دوري الأشبال تحت 15 سنة.

وهنأ سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي مسؤولي الأكاديميات ومدراء وقادة الفرق على انجازاتهم التي تؤكد وفرة المواهب الكروية في أنديتنا وقدرتهم على تحقيق الإنجازات، وقال: «هذه الإنجازات تؤكد موهبتكم وتفانيكم في التدريب واللعب، وقد اسعدنا فوزكم بهذه الألقاب لكننا نريد منكم أيضا التفوق الدراسي لأن النجاح والتفوق الرياضي يجب أن يكون مقرونا بالتفوق الدراسي، كما نريد منكم استمرارية النجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات والألقاب».

وشكر مدراء الأكاديميات ومسؤولي الفرق واللاعبين مجلس دبي الرياضي على الدعم والتعاون الكبير مع الأندية لتطبيق خطط العمل كما شكروا سعادة الأمين العام على الاحتفاء بهم وتهنئتهم بإنجازاتهم وتحفيزهم على تقديم المزيد خلال المواسم المقبلة.

وقال عنتر مرزوق مدير أكاديمية شباب الأهلي لكرة القدم:«مجلس دبي الرياضي هو الداعم الأول لأندية دبي في جميع الألعاب الرياضية وخاصة كرة القدم، ويشرفنا أن نحتفل مع مجلس دبي الرياضي بنتائج أبنائنا من فرق الأكاديميات، حيث نسعى جميعًا لتطوير هذا الجيل الشاب في مختلف مجالات الحياة إلى جانب الرياضة، لنبني جيلًا متكاملًا قادر على تحقيق أفضل النتائج في مختلف المحافل».

وقال محمد علي محبوب مدير أكاديمية الوصل لكرة القدم: «نشكر مجلس دبي الرياضي على جهودهم ودعمهم ومبادراتهم الطيبة لتطوير العمل في قطاع الأكاديميات والمساهمة بشكل مباشر في تطوير اللاعبين الناشئين، فمجلس دبي الرياضي هو الشريك الأساسي في تحقيق الإنجازات، وسنعمل سويًا على تحقيق الهدف الأساسي وهو تطوير اللاعبين ودعمهم لرفد الفريق الأول بأفضل المهارات».

وفي ختام الاحتفالية التقط نجوم وأبطال دوريات المراحل السِنية من أندية دبي صورة تذكارية مع جدارية نجوم كرة القدم العالميين الذين شاركوا في مؤتمر دبي الرياضي الدولي وفازوا بجائزة دبي جلوب سوكر.