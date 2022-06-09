شباب الأهلي والنصر موعد مع «كأس رئيس الدولة للطاولة»



معتصم عبدالله (دبي)

ضرب فريقا شباب الأهلي والنصر موعداً مع نهائي «البطولة الأغلى» كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة الطاولة لموسم 2021- 2022 الذي يقام تحت «رعاية شركات عبد الله أحمد الموسى»، بتخطي «الفرسان» عقبة منافسه الشارقة 3-0، وتغلب «العميد» على الوصل 3-2، ضمن الدور نصف النهائي أمس الأول، في انتظار حسم اللقب في المواجهة المرتقبة بين الغريمين مساء الأحد المقبل.

ولم يجد شباب الأهلي، بقيادة الثاني عبدالله البلوشي وفيصل أحمد، صعوبة في تخطي الشارقة الذي مثله الثلاثي عبدالرحمن الهاشمي، خليفة الهاشمي، ومنصور عبدالله، بعدما تكررت نتيجة الفوز 3-0 في الأشواط الثلاثة، ليتأهل «الفرسان» إلى النهائي في انتظار تتويجه بالثنائية بعد حسمه لقب «دوري الرجال» للموسم الحالي 2021- 2022.

في المقابل، حسم «العميد» المواجهة المثيرة أمام «الإمبراطور» بالفوز 3-2، وجاء الفوز لـ«الأزرق» الذي مثله الثلاثي راشد عبدالحميد، مروان منصور، وراشد محمد أمام «الأصفر» الذي قاده الثلاثي جاسم محمد، وليد أحمد، وعبدالله أحمد بالأشواط «0-3,3-0,3-0,1-3,3-1».

وحدد اتحاد الطاولة الخامسة مساء الأحد المقبل موعداً للنهائي المرتقب بصالة الشيخ راشد بن مكتوم آل مكتوم بنادي الوصل، حيث سيكون «الفرسان» على موعد مع فرصة الدفاع عن لقب الموسم الماضي 2020- 2021، فيما يأمل «العميد» استعادة اللقب الغائب وتعزيز سجل أرقامه القياسية.