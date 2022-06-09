الدراجات يشارك في «آسيوية المضمار»



دبي (الاتحاد)

تغادر بعثة منتخب الإمارات للدراجات 15 يونيو الجاري للمشاركة في بطولة آسيا للمضار بالهند، والتي تقام خلال الفترة من 18 وحتى 22 يونيو، ويخوض منتخبنا التحدي بـ 5 دراجين وبعثة تضم 9 أشخاص برئاسة خلود الظاهري عضو مجلس الإدارة رئيسة اللجنة النسائية.

وأكد منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الدراجات رئيس لجنة المنتخبات، حرص الاتحاد على توفير كل السبل وتذليل العقبات من أجل المشاركة في مختلف البطولات والتي تضمن احتكاكاً وخبرات كبيرة للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، خاصة بعد المشاركة الناجحة للمنتخب في دورة الألعاب الخليجية، وقبلها حصول الإمارات على برونزية آسيا للسيدات عن طريق صفية الصايغ.

وأكد بوعصيبة أن المنتخب يشارك في البطولة الآسيوية للمضمار ويهدف إلى العودة بإنجاز جديد لدراجات الإمارات بعد النجاح الكبير للاعبين يوسف ميرزا، وأحمد المنصوري، في البطولة العربية بمصر وحصد العديد من الميداليات، كما أن ليوسف ميرزا ذهبية آسيوية سابقة في بطولة المضمار، وهو ما يجعل الإمارات دائماً في مستوى المنافسة الدائم على البطولات.

ويترأس البعثة خلود الظاهري، وتضم عبدالله سويدان مدير فني، أحمد معيوف فني الدراجات، وجون مدلك و3 لاعبين في منتخب الرجال هم يوسف ميرزا، وأحمد المنصوري وسيف معيوف، إضافة إلى لاعبتين في فئة الإناث وهما شيخه عيسى واللاعبة الصاعدة هدى حسين.