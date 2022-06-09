ذهبية وبرونزية لمنتخبنا في كأس العالم للرماية البارالمبية



أبوظبي (الاتحاد)

حقق منتخبنا الوطني للرماية ‏البارالمبية ميدالية ذهبية وأخرى برونزية في أولى مسابقات كأس العالم للرماية البارالمبية المقامة حالياً في مدينة شاتارو الفرنسية، وتستمر منافساتها حتى الأحد المقبل بمشاركة 270 لاعب ولاعبه يمثلون 52 من مختلف قارات العالم، وتعد هذه البطولة أولى المحطات الدولية التأهيلية لبطولة العالم التي تستضيفها مدينة العين في شهر نوفمبر المقبل.

استطاع كل من اللاعب سعيد البلوشي واللاعبة عائشة المهيري الحصول الميدالية الذهبية في مسابقة البندقية ضغط الهواء من الوضع وقوف الزوجي المختلط فئة SH2، بينما تمكن الزوجي المكون من عبدالله الأحبابي وعائشة الشامسي من الفوز بالميدالية البرونزية من نفس المسابقة التي تم اعتمادها لأول مرة في تاريخ مسابقات الرماية البارالمبية

الطريق للميدالية الذهبية شهد صراعاً شديداً بين منتخبنا الوطني ومنافسه المنتخب الإيطالي الذي تقدم بفارق كبير من النقاط في بداية النهائيات بفارق وصل إلى 7 نقاط الأمر الذي قام على أثره مدرب منتخبنا الوطني بطلب وقت مستقطع لتوجيه اللاعبين وتخفيف حدة التوتر الذي لازمهم مع انطلاق منافسات المسابقة بسبب نقص خبرة اللاعبين في المسابقات الدولية، واسفر ذلك عن ارتفاع مستوى الأداء وتم تحقيق التعادل في اخر المسابقة ليتم الاحتكام إلى الطلقة الفاصلة لتحديد بطل هذه المسابقة لتسجل الإمارات الذهبية التاريخية في مسابقات زوجي بندقية هوائي واقف فئة SH2

من ناحيته أعرب عبد الله إسماعيل الكمالي المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم رئيس بعثة منتخبنا عن بالغ سعادته بتحقيق هذا الإنجاز والفوز بميداليتين، ذهبية وبرونزية في تلك المسابقة التي تقام منافساتها للمرة الأولى، وقدم التهنئة لابطال منتخبنا وشد أزر هم لتحقيق المزيد من الميداليات والوصول لمنصات التتويج والسعي نحو تحقيق إنجاز جديد يضاف إلى نجاحات أصحاب الهمم في كافة المنافسات الرياضية الاقليميمة والدولية.

وأكد ان الدعم الكبير الذي تتلقاه مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم من قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مكنها من تحقيق نجاحات كبيرة، ولاسيما في المجال الرياضي وترشحها لاستضافة أحداث رياضية دولية هامة ومنها بطولة العام للرماية البارالمبية التي تقام بمدينة العين شهر نوفمر المقبل، مشيراً إلى أن مشاركة ابطال منتخبنا الوطني للرماية البارالمبية في بطولة كأس العالم في مدينة شاتارو الفرنسية تأتي ضمن خوض منافسات رسمية للتأهل لبطولة العالم في العين واستعدادا للمشاركة في منافساتها التي من المتوقع ان تشهد صراعا كبيرا للحصول على بطاقات التأهل لدورة باريس البارالمبية 2024

2024

ويعتبر وفد الدولة المشارك في منافسات البطولة يعتبر الأكبر في تاريخ مشاركات الرماية البارالمبية الإماراتية حيث يضم 18 لاعبا ولاعبة في مسابقات رماية البندقية والمسدس والشوزن من الأندية الرياضية أبوظبي ودبي والعين لأصحاب الهمم برئاسة عبدالله الكمالي رئيس الوفد وأحمد البلوشي مدرب فريق نادي أبوظبي لأصحاب الهمم التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وناجيش نانند مدرب فريق الشوزن بنادي العين لأصحاب الهمم، ومحمد حسين مدرب نادي دبي لأصحاب الهمم، والإداريين عثمان علي اداري نادي دبي ومحمد جمعة إداري نادي العين