الجمعة 10 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
«البارالمبية» تستعرض التعاون مع اتحاد التعليم المدرسي والجامعي
«البارالمبية» تستعرض التعاون مع اتحاد التعليم المدرسي والجامعي
9 يونيو 2022 14:48

 
الشارقة (الاتحاد)

زار الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، الأمين العام لاتحاد مؤسسات التعليم المدرسي والجامعي مقر اللجنة البارالمبية في الشارقة لبحث سبل التعاون المشترك بين الاتحاد واللجنة ودراسة سبل الارتقاء بالمستوى الرياضي والبدني للطلبة من أصحاب الهمم في جميع المراحل، والاطلاع على الخطط الاستراتيجية للمرحلة المقبلة وطرق تنفيذها.
والتقى سهيل بن بطي آل مكتوم خلال زيارته بمحمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية، وذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة، وحضر اللقاء أيضاً كل من صفاء تريم، المدير التنفيذي للجنة رياضات النخبة والمستوى العالي، وعبد العزيز الحصان الشامسي، رئيس قسم الدراسات والبحوث في الهيئة.
وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: «تولي قيادتنا الرشيدة اهتماماً خاصاً برياضة أصحاب الهمم، وتعمل على تطويرهم عبر تقديم الدعم الأمثل للمواهب، ويفخر جميع الرياضيين الإماراتيين بالإنجازات التي يحققها أصحاب الهمم في المحافل الإقليمية والدولية، والتي تعبر عن إصرارهم وعزيمتهم وحبهم للرياضة. لذا تضع الهيئة ضمن أولوياتها تقديم أفضل رعاية لهم وتمكينهم اجتماعياً ورياضياً».
وأضاف: «يوجه الاتحاد اهتماماً كبيراً بأصحاب الهمم كونهم يمثلون جزءاً أساسياً من المجتمع الإماراتي، ونتطلع بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، بمن فيهم اللجنة البارالمبية، إلى إعداد جيل جديد من المواهب الرياضية القادرة على تعزيز حضورنا الدولي في مختلف المحافل الرياضية».
وفي المقابل، أكد محمد فاضل الهاملي أن هذا الاهتمام من قبل الهيئة العامة للرياضة يعكس الجهود الكبيرة لدعم رياضة أصحاب الهمم وتنفيذ خططها الرامية إلى تعزيز اكتشاف المواهب الجديدة وتطوير مستوى الرياضة على مختلف الأصعدة.
وقال الهاملي: «تقوم الهيئة العامة للرياضة بدور ريادي ومؤثر في توفير البيئة والمناخ المناسب لتعزيز قدرات الرياضيين والارتقاء بمهاراتهم، ووضع الخطط والبرامج التي من شأنها تحقيق الأهداف المرسومة».
وتضمنت الزيارة دراسة المشاريع التي من الممكن تنفيذها بالتعاون ما بين الاتحاد واللجنة، بما يضمن تسريع اكتشاف المواهب الرياضية من أصحاب الهمم ووضع الخطط اللازمة لدعم الموهوبين وإيصالهم إلى المنافسات العالمية. 

اللجنة البارالمبية الإماراتية
محمد محمد فاضل الهاملي
ذيبان المهيري
آخر الأخبار
عيضة المنهالي: نهضة وتطور عروض جمال الخيل ثمرة دعم منصور بن زايد
الرياضي
عيضة المنهالي: نهضة وتطور عروض جمال الخيل ثمرة دعم منصور بن زايد
اليوم 13:45
لجنة في "الوطني" تعتمد تقريرها حول مشروع قانون في شأن تنظيم دور العبادة
الإمارات
لجنة في "الوطني" تعتمد تقريرها حول مشروع قانون في شأن تنظيم دور العبادة
اليوم 13:26
أدنوك للتوزيع تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الذكي
الاقتصادي
أدنوك للتوزيع تستخدم الذكاء الاصطناعي لتعزيز النمو الذكي
اليوم 13:22
يصطف الناس لإجراء اختبارات الحمض النووي في أحد الشوارع ، وسط إجراءات إغلاق جديدة
عربي ودولي
شنغهاي تشهد موجة فحص غير مسبوقة لكوفيد
اليوم 13:18
بقايا سيارة تسلا بعد تحطمها في وودلاندز ، تكساس
الاقتصادي
أميركا توسع التحقيق في "القيادة الآلية" لسيارات "تسلا"
اليوم 13:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©