«البارالمبية» تستعرض التعاون مع اتحاد التعليم المدرسي والجامعي



الشارقة (الاتحاد)

زار الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، الأمين العام لاتحاد مؤسسات التعليم المدرسي والجامعي مقر اللجنة البارالمبية في الشارقة لبحث سبل التعاون المشترك بين الاتحاد واللجنة ودراسة سبل الارتقاء بالمستوى الرياضي والبدني للطلبة من أصحاب الهمم في جميع المراحل، والاطلاع على الخطط الاستراتيجية للمرحلة المقبلة وطرق تنفيذها.

والتقى سهيل بن بطي آل مكتوم خلال زيارته بمحمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية، وذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة، وحضر اللقاء أيضاً كل من صفاء تريم، المدير التنفيذي للجنة رياضات النخبة والمستوى العالي، وعبد العزيز الحصان الشامسي، رئيس قسم الدراسات والبحوث في الهيئة.

وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: «تولي قيادتنا الرشيدة اهتماماً خاصاً برياضة أصحاب الهمم، وتعمل على تطويرهم عبر تقديم الدعم الأمثل للمواهب، ويفخر جميع الرياضيين الإماراتيين بالإنجازات التي يحققها أصحاب الهمم في المحافل الإقليمية والدولية، والتي تعبر عن إصرارهم وعزيمتهم وحبهم للرياضة. لذا تضع الهيئة ضمن أولوياتها تقديم أفضل رعاية لهم وتمكينهم اجتماعياً ورياضياً».

وأضاف: «يوجه الاتحاد اهتماماً كبيراً بأصحاب الهمم كونهم يمثلون جزءاً أساسياً من المجتمع الإماراتي، ونتطلع بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين، بمن فيهم اللجنة البارالمبية، إلى إعداد جيل جديد من المواهب الرياضية القادرة على تعزيز حضورنا الدولي في مختلف المحافل الرياضية».

وفي المقابل، أكد محمد فاضل الهاملي أن هذا الاهتمام من قبل الهيئة العامة للرياضة يعكس الجهود الكبيرة لدعم رياضة أصحاب الهمم وتنفيذ خططها الرامية إلى تعزيز اكتشاف المواهب الجديدة وتطوير مستوى الرياضة على مختلف الأصعدة.

وقال الهاملي: «تقوم الهيئة العامة للرياضة بدور ريادي ومؤثر في توفير البيئة والمناخ المناسب لتعزيز قدرات الرياضيين والارتقاء بمهاراتهم، ووضع الخطط والبرامج التي من شأنها تحقيق الأهداف المرسومة».

وتضمنت الزيارة دراسة المشاريع التي من الممكن تنفيذها بالتعاون ما بين الاتحاد واللجنة، بما يضمن تسريع اكتشاف المواهب الرياضية من أصحاب الهمم ووضع الخطط اللازمة لدعم الموهوبين وإيصالهم إلى المنافسات العالمية.