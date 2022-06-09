«التنس» يشيد بأداء المرزوقي وأحمدي في «الخليجية»

دبي (الاتحاد)

تكللت جهود اتحاد التنس التطويرية للمواهب من الكفاءات المواطنة برفد 3 لاعبين للمنتخب الوطني للتنس، شارك منهم 2 في بطولة الألعاب الخليجية التي أقيمت في الكويت مؤخراً مما يعكس نجاح توجهات الاتحاد الاستراتيجية في استكشاف اللاعبين الموهوبين وتطويرهم ليكونوا أعمدة المنتخب الوطني للمرحلة المقبلة.

يأتي ذلك بعد مشاركة اللاعبين عبد الله إسحاق المرزوقي «15 عاماً» وعمر أحمدي «17 عاماً» مع المنتخب الأول في البطولة، بينما تعذر مشاركة اللاعب عبد الله عدنان المرزوقي «17 عاماً»، بسبب ارتباطه بالامتحانات المدرسية على أن يشارك في الاستحقاقات المقبلة.

وقدم اللاعبان مستويات فنية نالت استحسان مسؤولي المنتخبات الأخرى للمهارات التي يتمتعان بها بعيداً عن نتائج المباريات، مما دفع الاتحاد إلى الإشادة بالمردود الفني الذي قدماه والروح الرياضية العالية التي تميزا بها، خصوصا مع المواجهات القوية مع لاعبين أكثر خبرة.

وأوضح ناصر يوسف المرزوقي الأمين العام للاتحاد، أن مشاركة اللاعبين كانت ناجحة وتعكس دقة الإجراءات التدريبية، التي قام بها اتحاد التنس بوقت مبكر لدعم المنتخبات الوطنية، وسيقوم اتحاد التنس بتعزيز هذه المواهب ومواصلة دعمها ليواصلوا مسيرتهم في تمثيل الإمارات في البطولات المقبلة لاكتساب الخبرة المطلوبة وتحقيق النتائج المرجوة مستقبلاً.

وأثنى محمود خليفة البلوشي عضو مجلس إدارة اتحاد التنس ومشرف المنتخب، على الأداء الذي قدمه اللاعبين بالرغم من صعوبة المواجهات، مؤكداً أن المستوى يوحي بحاجة الثنائي لمزيد من الجهد لرفع المستوى الفني، داعياً باقي اللاعبين إلى استثمار الفرصة من خلال مواصلة التدريب بذات الحرص للانضمام للمنتخبات الوطنية بالمستقبل.

على الجانب الأخر، عبر اللاعبان عن سعادتهما بثقة اتحاد التنس بهما وضمهما للمنتخب الأول، حيث قال عمر أحمدي: المشاركة في بطولة الألعاب الخليجية تعني لي الكثير وساعدت في اكتسابي الخبرة العالية من خلال مواجهة أفضل اللاعبين من الدول الخليجية في التنس، وأشكر الاتحاد علي الدعم والتجهيزات قبل وخلال البطولة، بينما قال عبد الله إسحاق: انه لمن دواعي سروري ‎تمثيل منتخب الإمارات بعمر مبكرة، وكانت تجربة رائعة ‏وقد تحسنت واكتسبت خبرة كبيرة وأشكر الاتحاد على هذه الفرصة وهدفي التطور لمستوى أفضل مستقبلاً.