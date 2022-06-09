«البادل تنس» يترقب موقفه من استضافة المونديال

دبي (وام)

يستعد اتحاد البادل تنس الأسبوع المقبل لاستئناف أنشطته المحلية للنصف الثاني من الموسم الرياضي الحالي، حيث وضع خطة لإقامة 15 بطولة خلال الفترة المقبلة، بواقع 3 بطولات أسبوعية.

وأكد سعيد المري الأمين العام لاتحاد البادل تنس، أن الاتحاد يواصل عمله من أجل نشر اللعبة وتوسيع قاعدتها في الدولة، في ظل وجود أكثر من 385 ملعباً، وأكثر من 85 نادياً حتى الآن، موضحاً أن استقطاب المواهب الناشئة أحد أبرز اهتمامات الاتحاد، الأمر الذي يستدعي وجود المزيد من اللاعبين لاختيار الأفضل من بينهم وتنمية مهاراتهم.

وأوضح أن الإنجاز الذي تحقق في دورة الألعاب الخليجية بالكويت، والتي أسدل عنها الستار بنهاية شهر مايو الماضي، بحصول منتخب الرجال على الميدالية الفضية والسيدات على الميدالية البرونزية، كان دافعاً كبيراً لتحقيق المزيد من الإنجازات والمشاركة في البطولات الخارجية.

وفيما يتعلق بطلب استضافة الإمارات لمونديال البادل تنس، قال سعيد المري: الاتحاد في انتظار الدولة الفائزة باستضافة الحدث، وقد قدمنا ملفاً قوياً للغاية بجانب عدد من الدول، نأمل أن يتوج في النهاية بحصولنا على تنظيم المونديال، ومنتخبنا الوطني سيشارك في تصفيات كأس العالم شهر أكتوبر المقبل، حيث تقام البطولة في شهر نوفمبر.

وأضاف: في ظل الإمكانيات الهائلة والبنية التحتية القوية التي تمتلكها الإمارات بشأن رياضة البادل تنس، نسعى لاستقطاب المزيد من اللاعبين بمختلف المراحل السنية، لدمجهم في اللعبة التي أصبحت ذات شعبية كبيرة في الإمارات ودول الخليج.

وتابع: وجود بطولات محلية قوية ومنتخب قوي قادر على تحقيق الإنجازات على رأس أولوياتنا، والبدايات كانت مبشرة للغاية بالحصول على لقب كأس الخليج العربي، والتتويج في دورة الألعاب الخليجية، الأمر الذي يدفعنا للتفكير في الوصول إلى العالمية.