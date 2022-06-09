المطوع رئيساً للجنة المنظمة لبطولة شباب الخليج للسلة



علي معالي (دبي)

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة السلة برئاسة عبداللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد تكليف سالم المطوع الأمين العام للاتحاد، برئاسة اللجنة المنظمة لبطولة شباب مجلس التعاون الخليجي المؤهلة لنهائيات آسيا، حيث تستضيف دبي التصفيات بمشاركة منتخبات السعودية والبحرين وسلطنة عمان وقطر، إضافة إلى منتخبنا، كما قرر المجلس أيضا تعيين فريد القيواني عضو المجلس مديراً للبطولة، وسوف يتم تشكيل بقية أعضاء اللجنة المنظمة خلال الأيام المقبلة، خاصة وأن التصفيات ستنطلق 29 من الشهر المقبل.

وأكد سالم المطوع بأن البطولة خطوة جديدة للسلة الإماراتية نحو أجواء آسيا في ظل المتغيرات والنظم الجديدة التي أدخلها الاتحاد الآسيوي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي على البطولات في القارة الآسيوية سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، وأن دبي شهدت خلال الفترات الماضية العديد من ورش العمل نحو هذا التغيير المنتظر في اللعبة سواء من ناحية البطولات المؤهلة للمنتخبات أو الأندية.

قال المطوع: «في الاجتماع الأخير لمجلس إدارة الاتحاد تمت مناقشة الروزنامة الخاصة بالموسم الجديد، التي تنطلق 31 أغسطس بالنسبة للرجال، ببطولة كأس الاتحاد المفتوحة، كما ستبدأ منافسات المراحل السنية 16 سبتمبر، وأن الموسم المقبل من المتوقع أن تكون فيه الكثير من الأحداث والمنافسات على المستوى الخارجي والداخلي، بما فيها بطولات آسيا للمنتخبات والأندية والبطولة العربية ودولية دبي إضافة إلى المسابقات المحلية».

ونوه سالم المطوع إلى أن الجمعية العمومية للاتحاد والتي شهدت إشادة من الأعضاء بالعمل الذي نقوم به والتهنئة على ما تحقق من ذهبيتين في الخليج يؤكد على العمل والتنسيق الكبير بين الاتحاد والأندية من أجل المنتخبات الوطنية وتطوير اللعبة.