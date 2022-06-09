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الرياضي
اختتام كأس القائد العام لشرطة رأس الخيمة للرماية
اختتام كأس القائد العام لشرطة رأس الخيمة للرماية
9 يونيو 2022 14:15


رأس الخيمة (الاتحاد)
حققت سيدات الإدارة العامة للعمليات الشرطية المركز الأول، فيما حققت سيدات مكتب القائد العام ونائبة المركز الثاني والإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة المركز الثالث على المستوى الفرقي وذلك ضمن منافسات كأس القائد العام للرماية فئة السيدات في نسختها الثامنة.
أما على المستوى الفردي حصلت مساعد أول نهى راشد عقاب على المركز الأول والنقيب علياء راشد المقدحي على المركز الثاني وجاءت الملازم أول عبد سعيد الشحي بالمركز الثالث.
حضر ختام المنافسات وتوج الفائزين الرائد عبد الله بن سلطان القاسمي رئيس قسم الأنشطة الرياضية والاجتماعية، الذي اشاد بالمشاركات في جميع الإدارات ومبادرتهم إلى المشاركة في جميع الأنشطة الرياضية، مثمناً حرص القيادة على الاهتمام بالجانب الرياضي من خلال سعيها الدؤوب في تنظيم العديد من الفعاليات والمسابقات الرياضية التي تسهم في رفع الروح المعنوية لدى الجميع، معرباً عن شكره وتقديره للجهود الفعالة والاهتمام بالعنصر الشرطي النسائي وتنمية القدرات والمهارات الرياضية للمنتسبات وخلق بيئة يسودها الترابط والمشاركة والتفاعل الرياضي وإبراز العناصر المميزة في مختلف المسابقات للاستفادة منها في المنتخبات التي تمثل القيادة.

الرماية
شرطة رأس الخيمة
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